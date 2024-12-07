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Впервые в истории украинец лидирует в общем зачете КМ по биатлону

7 декабря 2024 13:59
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Виталий Мандзын первый украинец в синей майке лидера на Кубке мира по битлону
Виталий Мандзын. Фото: biathlon.com.ua
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В новом сезоне Кубка мира по биатлону прошли лишь первые две гонки у мужчин, но есть неожиданности. На этапе в финском Контиолахте потрясающий результат показывает 21-летний украинец Виталий Мандзын.

Украинский биатлонист надел синюю майку лидера общего зачета среди биатлонистов до 23 лет, сообщил портал Новини.LIVE.

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Виталий Мандзын
Виталий Мандзын во время спринта в Контиолахте. Фото: скриншот

Историческое достижение Мандзына

Мандзын стал первым в истории украинцем в синей футболке лидера для биатлонистов до 23 лет.

Украинец смог стать первым после двух гонок — короткой индивидуальной и спринта.

В короткой индивидуальной гонке Мандзин стал четвертым, а в спринте 14-м. В общем зачете U-23 он идет первым с 82 очками в активе. На второй позиции американец Кэмпбелл Райт — 68 баллов. У Яна Гунки (Польша) — четыре, а у Артту Хейкинена (Финляндия) — два.

В общем зачете Кубка мира Мандзын идет на шестой позиции.

Общее шестое место помогло Мандзину квалифицироваться в масстарт, который пройдет 8 декабря в Контиолахте.

Напомним, ранее брат Фьюри отказался от боя с бывшей звездой UFC.

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спорт Биатлон Сборная Украины по биатлону Кубок мира по биатлону Виталий Мандзын

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