Виталий Мандзын первый украинец в синей майке лидера на Кубке мира по битлону

Виталий Мандзын. Фото: biathlon.com.ua

В новом сезоне Кубка мира по биатлону прошли лишь первые две гонки у мужчин, но есть неожиданности. На этапе в финском Контиолахте потрясающий результат показывает 21-летний украинец Виталий Мандзын.

Украинский биатлонист надел синюю майку лидера общего зачета среди биатлонистов до 23 лет, сообщил портал Новини.LIVE.

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Историческое достижение Мандзына

Мандзын стал первым в истории украинцем в синей футболке лидера для биатлонистов до 23 лет.

Украинец смог стать первым после двух гонок — короткой индивидуальной и спринта.

В короткой индивидуальной гонке Мандзин стал четвертым, а в спринте 14-м. В общем зачете U-23 он идет первым с 82 очками в активе. На второй позиции американец Кэмпбелл Райт — 68 баллов. У Яна Гунки (Польша) — четыре, а у Артту Хейкинена (Финляндия) — два.

В общем зачете Кубка мира Мандзын идет на шестой позиции.

Общее шестое место помогло Мандзину квалифицироваться в масстарт, который пройдет 8 декабря в Контиолахте.

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