Пидручный назвал причину неудачи в первой гонке Кубка мира по биатлону

Дмитрий Пидручный перед гонкой. Фото: instagram.com/dmytro.pidruchnyi/

Известный украинский спортсмен Дмитрий Пидручный прокомментировал мужской масс-старт в рамках последнего соревновательного дня первого этапа Кубка мира по биатлону.

Капитан сборной Украины по биатлону занял 25 место в общем зачете, сообщает "Суспільне Спорт".

Читайте также:

Сразу три украинских биатлониста приняли участие в первой гонке на Кубке мира. Виталий Мандзин занял 27 место, Дмитрий Пидручный стал 25-м, а Антон Дудченко продемонстрировал лучший результат для Украины и финишировал на 12 месте.

Дмитрий Пидручный готовится к стрельбе. Фото: instagram.com/dmytro.pidruchnyi/

Что Пидручный сказал о своем результате

Ведущий украинский биатлонист допустил пять промахов при стрельбе. Он признал, что после этого было сложно рассчитывать на высокий результат даже при том, что никто из соперников не может похвастаться отсутствием промахов. Пидручный доволен тем, как боролся на трассе, где Дмитрию удалось навязать борьбу конкурентам.

Дмитрий Пидручный во время гонки. Фото: instagram.com/dmytro.pidruchnyi/

Капитан сборной Украины не хочет делать выводы о своем выступлении по одному этапу. Первый вывод последует после триместра. Пидручный пообещал сделать выводы по поводу неудач при стрельбе и поработать над этим компонентом.

"Радует, что от гонки к гонке добавляю, в масс-старте чувствовал себя лучше, чем в предыдущих гонках. Думаю, что это результат объемной работы, которая была проделана", — объяснил Пидручный.

Первое место в гонке занял француз Эрик Перро. Следом финишировал его соотечественник Кентен Фийон-Майе, третьим к финишу пришел норвежец Стурла Гольм Легрейд.

Напомним, украинский тренер Юрий Максимов вспомнил о том, что ему не смог простить Валерий Лобановский.

Бывший наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился своими планами по поводу продолжения карьеры.

Болельщики не увидят долгожданный бой Фьюри, который решил найти для себя другого соперника.

Супруга Кахи Каладзе несмотря на позицию мужа продолжает вести свой бизнес в Украине.