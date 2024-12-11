Юный украинец выступит на Кубке мира по скелетону

Юный скелетонист Владислав Клименко Фото: IBSF

В составе сборной Украины по скелетону на следующий этап Кубка мира произошло историческое изменение. К соревнованиям был допущен вундеркинд, который уже стал самым молодым участником КС в истории.

В состав сборной на этап в латвийской Сигулде вошел 15-летний Владислав Клименко, сообщает "Суспільне Спорт".

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Таким образом, он вместе с Владиславом Гераскевичем совсем скоро будет бороться за медали КС в историческом для Украины сезоне, когда наша сборная имеет право выставлять на соревнования сразу двух спортсменов.

Что известно о Владиславе Клименко

Клименко заменил в сборной 17-летнего Ярослава Лавренюка, которому пришлось отлучиться для сдачи экзаменов.

Это не первое выступление Клименко на Кубке мира. Он дебютировал в прошлом сезоне на соревнованиях в Альтенберге, где занял 34-е место.

В этом сезоне он выступал на Кубке Европы, где лучшим его результатом было 25 место.

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