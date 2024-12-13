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Новий "шаховий король" не подолав "вічний" рекорд українця

13 грудня 2024 12:15
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Новий чемпіон світу з шахів не зміг побити рекорд українця Пономарьова
Чемпіон світу з шахів Гукеш Доммараджу. Фото: Eng Chin An/FIDE.
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

У шаховому світі з'явився новий "король". Він став майже наймолодшим в історії.

За шахову "корону" напередодні сперечались представник Китаю Дін Ліжень та представник Індії Гукеш Доммараджу, повідомляє chess.com. У підсумку чинний володар титулу Дін Ліжень склав свої повноваження. 

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Українець Руслан Пономарьов. Фото: fide.com

Хто такий Гукеш і до чого тут Руслан Пономарьов

Індус Гукеш Доммараджу був чемпіоном світу з шахів у категорії до 12 років. Виконав норму міжнародного майстра у березні 2018 року. У січні 2019 року отримав від FIDE звання гросмейстера. 

Гукеш завоював титул у 18 років, 6 місяців та 13 днів. Але не став наймолодшим чемпіоном в історії. 

Ним досі є український гросмейстер Руслан Пономарьов, який, як зазначають ЗМІ, виграв окремий титул чемпіона світу у турнірі на вибування в 2002 році у більш молодшому віці. 

Нагадаємо, відомий тренер назвав поточні проблеми київського "Динамо". 

Захисник "Арсенала" Олександр Зінченко взимку може перейти до іншої команди.

Українського форварда Артема Довбика під час матчу з "Брагою" підтримала дружина.  

Під час матчу "Динамо" проти "Реал Сосьєдада" був помічений прапор так званої "ДНР". 

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