Новий чемпіон світу з шахів не зміг побити рекорд українця Пономарьова

Чемпіон світу з шахів Гукеш Доммараджу. Фото: Eng Chin An/FIDE.

У шаховому світі з'явився новий "король". Він став майже наймолодшим в історії.

За шахову "корону" напередодні сперечались представник Китаю Дін Ліжень та представник Індії Гукеш Доммараджу, повідомляє chess.com. У підсумку чинний володар титулу Дін Ліжень склав свої повноваження.

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Хто такий Гукеш і до чого тут Руслан Пономарьов

Індус Гукеш Доммараджу був чемпіоном світу з шахів у категорії до 12 років. Виконав норму міжнародного майстра у березні 2018 року. У січні 2019 року отримав від FIDE звання гросмейстера.

Гукеш завоював титул у 18 років, 6 місяців та 13 днів. Але не став наймолодшим чемпіоном в історії.

Ним досі є український гросмейстер Руслан Пономарьов, який, як зазначають ЗМІ, виграв окремий титул чемпіона світу у турнірі на вибування в 2002 році у більш молодшому віці.

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