Гвардиола впервые признался в тяжелом заболевании

Хосеп Гвардиола во время тренировки. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился эмоциями во самого жесткого кризиса, который команда переживает под его руководством. Каталонский наставник рассказал, что его здоровье ухудшилось.

Гвардиола уже не уверен в том, что его не уволят из "Манчестер Сити", сообщает talkSPORT.

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Серия неудачных результатов привела к тому, что команда Хосепа Гвардиолы усложнила задачу по выходу в плей-офф Лиги чемпионов. В Премьер-лиге "горожане" опустились уже на 4 место в турнирной таблице. Они отстают от "Ливерпуля" на 8 баллов при том, что у "красных" есть игра в запасе.

Хосеп Гвардиола во время матча. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Гвардиола пожаловался на здоровье

Главный тренер "Ман Сити" впервые признал, что ему тяжело дается нынешний сезон. Если раньше наставник жаловался на кадровые проблемы в команде, то теперь он заявил о серьезных заболеваниях, которые мешают получать удовольствие от жизни.

По словам Гвардиолы, он уже несколько лет принимает препараты, которые позволяют справиться с проблемами с кожей. Тренер часто не спит, у него большие проблемы с пищеварением — наставнику приходится придерживаться строгой диеты.

Гвардиола заверил, что его подход к работе не изменился за последние месяцы с тех пор, как "Манчестер Сити" выиграл несколько трофеев. Каталонский специалист утверждает, что любой тренер сталкивается с проблемами в карьере, и он не является исключением.

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