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Гвардиола впервые рассказал о своем заболевании

13 декабря 2024 13:14
Станислав Костюк - Редактор
Гвардиола впервые признался в тяжелом заболевании
Хосеп Гвардиола во время тренировки. Фото: Reuters/Jason Cairnduff
Станислав Костюк - Редактор

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился эмоциями во самого жесткого кризиса, который команда переживает под его руководством. Каталонский наставник рассказал, что его здоровье ухудшилось. 

Гвардиола уже не уверен в том, что его не уволят из "Манчестер Сити", сообщает talkSPORT

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Серия неудачных результатов привела к тому, что команда Хосепа Гвардиолы усложнила задачу по выходу в плей-офф Лиги чемпионов. В Премьер-лиге "горожане" опустились уже на 4 место в турнирной таблице. Они отстают от "Ливерпуля" на 8 баллов при том, что у "красных" есть игра в запасе. 

Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола во время матча. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Гвардиола пожаловался на здоровье 

Главный тренер "Ман Сити" впервые признал, что ему тяжело дается нынешний сезон. Если раньше наставник жаловался на кадровые проблемы в команде, то теперь он заявил о серьезных заболеваниях, которые мешают получать удовольствие от жизни. 

По словам Гвардиолы, он уже несколько лет принимает препараты, которые позволяют справиться с проблемами с кожей. Тренер часто не спит, у него большие проблемы с пищеварением — наставнику приходится придерживаться строгой диеты. 

Гвардиола заверил, что его подход к работе не изменился за последние месяцы с тех пор, как "Манчестер Сити" выиграл несколько трофеев. Каталонский специалист утверждает, что любой тренер сталкивается с проблемами в карьере, и он не является исключением. 

Напомним, во время поединка Лиги Европы с участием "Реала Сосьедада" и "Динамо" произошел серьезный международный скандал

Главный тренер киевской команды Александр Шовковский разочаровал болельщиков во время послематчевой пресс-конференции. 

Жена Артема Довбика продемонстрировала, как поддержала форварда во время важного матча итальянской "Ромы". 

спорт футбол Манчестер Сити Хосеп Гвардиола тренер

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Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

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