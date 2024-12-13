Гвардіола вперше зізнався у тяжкому захворюванні

Хосеп Гвардіола під час тренування. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола поділився емоціями у найжорсткішій кризі, яку команда переживає під його керівництвом. Каталонський наставник розповів, що його здоров'я погіршало.

Гвардіола вже не впевнений у тому, що його не звільнять із "Манчестер Сіті", повідомляє talkSPORT.

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Серія невдалих результатів призвела до того, що команда Хосепа Гвардіоли ускладнила завдання з виходу до плей-офф Ліги чемпіонів. У Прем'єр-лізі "містяни" опустилися вже на 4 місце у турнірній таблиці. Вони відстають від "Ліверпуля" на 8 балів при тому, що у червоних є гра в запасі.

Хосеп Гвардіола під час матчу. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Гвардіола поскаржився на здоров'я

Головний тренер "Ман Сіті" вперше визнав, що йому важко дається цього сезону. Якщо раніше наставник скаржився на кадрові проблеми у команді, то тепер він заявив про серйозні захворювання, які заважають отримувати задоволення від життя.

За словами Гвардіоли, він уже кілька років приймає препарати, які дозволяють впоратися із проблемами зі шкірою. Тренер часто не спить, у нього великі проблеми із травленням — наставнику доводиться дотримуватися суворої дієти.

Гвардіола запевнив, що його підхід до роботи не змінився за останні місяці з того часу, як "Манчестер Сіті" виграв кілька трофеїв. Каталонський фахівець стверджує, що будь-який тренер стикається з проблемами у кар'єрі, і він не є винятком.

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