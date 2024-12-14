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Анчелотті може залишити Реал заради клубу з ще одним українцем

14 грудня 2024 10:10
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Анчелотті залишить Реал, а Рома пропонує місце головного тренера
Карло Анчелотті. Фото: Reuters
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті може залишити команду після закінчення сезону. При цьому чинний контракт спеціаліста діє до літа 2026 року.

Наприкінці сезону сторони все ж можуть розтатися за згодою, повідомив портал RomaPress.

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Футболісти римської "Роми". Фото: Reuters

Анчелотті залишить "Реал"

Після серії невдалих матчів у листопаді керівництво "Реала" вирішило звільнити Анчелотті. Було проведено переговори з тренером, який мав довести команду до літа.

При цьому офіційно оголошення не було, оскільки з моменту ухваленого рішення команда не втрачала очки. При цьому "Барселона" почала програвати і повернула мадридців у гонку за чемпіонство.

Римська "Рома" готова підставити плече Анчелотті та запропонувати йому місце головного тренера. Цьогорічний наставник Клаудіо Раньєрі планує доопрацювати до кінця року і потім отримає посаду функціонера команди.

Цікаво, що Анчелотті вісім років грав за "Рому" як футболіст.

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футбол Серія А Реал Мадрид Карло Анчелотті ФК Рома (Рим)

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