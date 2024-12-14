Анчелотти покинет Реал, а Рома предлагает место главного тренера

Карло Анчелотти. Фото: Reuters

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти может покинуть команду по окончании сезона. При этом, действующий контракт специалиста действует до лета 2026 года.

В конце сезона стороны могут расстаться по обоюдному согласию, сообщил портал RomaPress.

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Анчелотти покинет "Реал"

После серии неудачных матчей в ноябре руководство "Реала" решило уволить Анчелотти. Были проведены переговоры с тренером, который должен был довести команду до лета.

При этом официально объявления не было, поскольку с момента принятого решения команда не теряла очки. При этом, "Барселона" начала проигрывать и ввернул мадридцев в гонку за чемпионство.

Римская "Рома" готова подставить плечо Анчелотти и предложить ему место главного тренера. Нынешний наставник Клаудио Раньери планирует доработать до конца года и затем получит должность функционера команды.

Интересно, что Анчелотти восемь лет играл за "Рому" как футболист.

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