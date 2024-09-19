Хаби Алонсо станет новым главным тренером Реала вместо Анчелотти

Главный тренер маридского "Реала" Карло Анчелотти. Фото: Reuters

В мадридском "Реале" планируют сменить главного тренера. Вместо опытного Карло Анчелотти поставят молодого и перспективного специалиста.

По информации портала Madrid Xtra, в "Реале" уже определились с заменой.

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Карло Анчелотти. Фото: Reuters/Isabel Infantes

Новый главный тренер "Реала"

Источник заявил, что "Реал" попытается подписать главного тренера леверкузенского "Байера" Хаби Алонсо. Ранее с этим специалистом клуб консультировался, когда Анчелотти был близок к переезду в сборную Бразилии.

Хаби Алонсо. Фото: Reuters

Переговоры с Алонсо пройдут летом 2025-го года.

Для клуба важно, чтобы тренером стал бывший игрок клуба, который с 2009-го по 2014-й провел 236 игр за "Реал", забил шесть голов и отдал 31 ассист.

Также в "Реале" футболист работал тренером. В 2018-м году он тренировал молодежную команду мадридцев.

После успешного прошлого сезона, когда Алонсо с "Байером" выиграл чемпионат Германии и дошел с финалу Лиги Европы, тренер решил остаться еще на год в Леверкузене.

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