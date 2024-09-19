Хабі Алонсо стане новим головним тренером Реалу замість Анчелотті

Головний тренер мадридського "Реалу" Карло Анчелотті. Фото: Reuters

У мадридському "Реалі" планують змінити головного тренера. Замість досвідченого Карло Анчелотті поставлять молодого та перспективного фахівця.

За інформацією порталу Madrid Xtra, у "Реалі" вже визначилися із заміною.

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Карло Анчелотті. Фото: Reuters/Isabel Infantes

Новий головний тренер "Реала"

Джерело заявило, що "Реал" спробує підписати головного тренера леверкузенського "Баєра" Хабі Алонсо. Раніше з цим фахівцем клуб консультувався, коли Анчелотті був близьким до переїзду до збірної Бразилії.

Хабі Алонсо. Фото: Reuters

Переговори з Алонсо відбудуться влітку 2025 року.

Для клубу важливо, щоб тренером став колишній гравець клубу, який з 2009-го до 2014-го провів 236 ігор за "Реал", забив шість голів і віддав 31 асист.

Також у "Реалі" футболіст працював тренером. У 2018 році він тренував молодіжну команду мадридців.

Після успішного минулого сезону, коли Алонсо з "Байєром" виграв чемпіонат Німеччини та дійшов із фіналу Ліги Європи, тренер вирішив залишитися ще на рік у Леверкузені.

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