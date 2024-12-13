Фран Соль категорично відмовився повертатися до Динамо

Фран Сіль святкує завоювання трофею з "Динамо". Фото: instagram.com/frank_sol9/

Іспанський форвард Фран Соль спростував інформацію щодо повернення в Україну. Права на гравця належали київському "Динамо".

Соль пояснив, чому більше не хоче виступати у складі "біло-синіх", в інтерв'ю Relevo.

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Колишній нападник київського "Динамо" Фран Соль не повернеться до України, доки в країні триває війна. "Біло-сині" придбали цього футболіста у 2019 році за 3,5 млн євро у клубі "Віллем II" з Нідерландів.

Фран Соль в АЕК Ларнака. Фото: instagram.com/frank_sol9/

Що сказав Фран Соль про "Динамо"

Іспанський гравець не зумів закріпитися в основному складі київської команди й кілька разів орендував. З 2021 року Фран Соль виступав за іспанські "Тенерифе", "Ейбар" та "Малагу", а зараз він грає на Кіпрі за команду з Ларнаки.

Фран Соль із дружиною. Фото: instagram.com/frank_sol9/

Футболіст вважає, що йому пощастило виїхати з України на початок повномасштабного вторгнення росіян. Він знає, що довелося пережити іншим легіонерам УПЛ, які евакуювалися із країни під загрозою окупації. Фран Соль вважає, що рівень чемпіонату України сильно знизився через відсутність якісних гравців із-за кордону.

Соль не розуміє, чому деякі гравці продовжують їхати до України. Франу та його сім'ї подобалося у Києві, але до закінчення війни він не повернеться до цієї країни "ні за які гроші".

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