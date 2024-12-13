Фран Соль категорически отказался возвращаться в Динамо

Фран Соль празднует завоевание трофея с "Динамо". Фото: instagram.com/frank_sol9/

Испанский форвард Фран Соль опроверг информацию о возвращении в Украину. Права на игрока принадлежали киевскому "Динамо".

Соль объяснил, почему больше не хочет выступать в составе "бело-синих", в интервью Relevo.

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Бывший нападающий киевского "Динамо" Фран Соль не вернется в Украину, пока в стране продолжается война. "Бело-синие" приобрели этого футболиста в 2019 году за 3,5 млн евро в клубе "Виллем II" из Нидерландов.

Фран Соль в АЕК Ларнака. Фото: instagram.com/frank_sol9/

Что сказал Фран Соль о "Динамо"

Испанский игрок не сумел закрепиться в основном составе киевской команды и несколько раз уходил в аренду. С 2021 года Фран Соль выступал за испанские "Тенерифе", "Эйбар" и "Малагу", а сейчас он играет на Кипре за команду из Ларнаки.

Фран Соль с женой. Фото: instagram.com/frank_sol9/

Футболист считает, что ему повезло уехать из Украины до начала полномасштабного вторжения россиян. Он знает, что пришлось пережить другим легионерам УПЛ, которые эвакуировались из страны под угрозой оккупации. Фран Соль считает, что уровень чемпионата Украины сильно снизился из-за отсутствия качественных игроков из-за рубежа.

Соль не понимает, почему некоторые игроки продолжают ехать в Украину. Франу и его семье нравилось в Киеве, но до окончания войны он не вернется в эту страну "ни за какие деньги".

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