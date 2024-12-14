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Еще один игрок Динамо отказался возвращаться в Украину

14 декабря 2024 12:54
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Футболист Динамо не хочет возвращаться в Украину
Киевское "Динамо" перед матчем. Фото:instagram.com/fc_dynamo_kyiv
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

Первая часть чемпионата Украины по футболу подходит к концу. Команды доигрывают последние матчи и рассматривают варианты усиления состава во время зимнего перерыва. В том числе за счет возвращения арендованных игроков.

Один из футболистов киевского "Динамо", который сейчас играет в аренде за границей, категорически отказывается возвращаться в Украину, сообщает ТаТоТаке.

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И это могло быть усиление, которое точно не помешало бы киевлянам.

О ком идет речь

По информации журналистов, атакующий полузащитник Витиньо, играющий сейчас на условиях аренды за "Ред Булл Брагантино", не хочет возвращаться в Украину.

Его позиция также поддерживается его семьей.

Бразилец появился в столичном клубе в августе 2021 года, подписав 5-летний контракт. Этот сезон он проводит в аренде, сделка действует до лета 2025 года.

Кроме него, по данным СМИ, нет смысла рассматривать возвращение в Киев словенца Беньямина Вербича, который "на высоком уровне перестал играть еще задолго до того, как "Динамо" отправило его в аренду в "Легию".

Напомним, испанский форвард Фран Соль опроверг слухи о возвращении в "Динамо".

Игрока сборной Украины задержали представители ТЦК.

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти может перейти в другой клуб, где уже играет украинец.

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