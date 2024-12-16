Челси согласился отпустить Мудрика — известен претендент на игрока

Михаил Мудрик празднует гол. Фото: instagram.com/chelseafc/

Лондонский "Челси" одержал очередную победу в АПЛ и продолжил гонку за "Ливерпулем", который лидирует в турнирной таблице. "Синие" борются за чемпионский титул, но полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик не принимает участия в этой кампании.

Мудрик может уйти из английской команды уже в январе 2025 года, сообщает TBR Football.

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"Челси" готов отпустить Михаила Мудрика в аренду в другой клуб уже во время ближайшего зимнего трансферного окна. С тех пор как украинец выступал за "Шахтер", им интересуются многие команды. За последние годы этот список не стал меньше.

Михаил Мудрик с футболистами "Челси". Фото: instagram.com/chelseafc/

Интерес "Баварии" к Мудрику

В мюнхенском клубе уже не скрывают того, что хотят побороться за переход полузащитника "Челси". В ближайшее время из немецкой команды уйдет Лерой Сане и Сержу Гнабри. На их позицию и должен прийти Михаил Мудрик. Клубы приступят к переговорам в ближайшие дни.

Мудрик почти перестал выходить на поле в футболке "Челси". Он пропустил последний матч Лиги Конференций в этом году, а также почти не тренируется в Лондоне. Все это может указывать на скорый трансфер игрока, на которого уже не рассчитывает тренерский штаб "синих".

В сезоне 2024/2025 Мудрик сыграл за "Челси" 13 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.

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