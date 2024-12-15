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Рома нашла нового конкурента для Довбика

15 декабря 2024 16:56
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Рома решила приобрести конкурента для Довбика
Игрок "Ромы" Артем Довбик. Фото: instagram.com/tema_dovbyk
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

У украинского форварда итальянской "Ромы" Артема Довбика может появиться новый конкурент. По крайней мере, с именем игрока в клубе уже определились.

На сегодня "Рома" имеет серьезные шансы подписать форварда английского "Эвертона" Бету, сообщает RomaPress.

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Кто такой Бету

Шансы на подписание Бету очень высоки, поскольку владелец "Ромы" Дэн Фридкин как раз завершает процесс приобретения "Эвертона".

Именно поэтому лидерство пока у римского клуба, хотя ему все же придется выдержать конкуренцию со стороны других команд. В частности, Бету интересует "Торино".

Бету начал карьеру в португальских клубах, затем переехал в Италию, где выступал за "Удинезе". Именно из Удине он переехал в "Эвертон",

В нынешнем сезоне Бету сыграл 12 матчей за ливерпульский клуб, в которых забил четыре мяча.

Напомним, на игрока сборной Украины давили, чтобы он получил российский паспорт.

Игрок киевского "Динамо" отказался возвращаться в Украину.

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спорт футбол Сборная Украины по футболу Артем Довбик ФК Рома (Рим)

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