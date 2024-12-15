Рома решила приобрести конкурента для Довбика

Рома нашла нового конкурента для Довбика
У украинского форварда итальянской "Ромы" Артема Довбика может появиться новый конкурент. По крайней мере, с именем игрока в клубе уже определились.
На сегодня "Рома" имеет серьезные шансы подписать форварда английского "Эвертона" Бету, сообщает RomaPress.
Именно он, похоже, заменит в команде Эльдора Шомуродова.
Кто такой Бету
Шансы на подписание Бету очень высоки, поскольку владелец "Ромы" Дэн Фридкин как раз завершает процесс приобретения "Эвертона".
Именно поэтому лидерство пока у римского клуба, хотя ему все же придется выдержать конкуренцию со стороны других команд. В частности, Бету интересует "Торино".
Бету начал карьеру в португальских клубах, затем переехал в Италию, где выступал за "Удинезе". Именно из Удине он переехал в "Эвертон",
В нынешнем сезоне Бету сыграл 12 матчей за ливерпульский клуб, в которых забил четыре мяча.
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