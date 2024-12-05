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Кварцяний назвав проблему, яка заважає Довбику стати зіркою

5 грудня 2024 16:17
Станіслав Костюк - Редактор
Кварцяний назвав головну помилку у кар'єрі Довбика
Артем Довбик слухає тренерські вказівки. Фото: instagram.com/officialasroma/
Станіслав Костюк - Редактор

Відомий тренер Віталій Кварцяний поділився думкою щодо причин проблем форварда збірної України Артема Довбика. Футболіст не може забити протягом декількох матчів.

Криза "Роми" збіглася з проблемами у грі Довбика, повідомляє "Український футбол".

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Артем Довбик чудово знайомий із Віталієм Кварцяним — форвард "Роми" колись тренувався до колишнього тренера "Волині". Вже тоді, декілька років тому, наставник пояснив футболістові, що необхідно виправити в його грі.

Артем Довбик
Артем Довбик у складі "Роми". Фото: instagram.com/officialasroma/

Що Кварцяний сказав про Довбика

Експерт навчав молодого нападника працювати з м'ячем та обігравати суперників. Футболіст боявся, що його обіграють, внаслідок чого він втратить м'яч. Тренер обіцяв не лаяти гравця за спроби вийти на позицію для удару по воротах суперника.

Кварцяний розповів, що Довбик мав проблеми зі швидкістю, а також з обіграванням суперників. І зараз слабкі сторони у діях форварда заважають йому закріпитись у складі "Роми". На думку тренера, Довбик постійно приймає м'яч спиною до чужих воріт і відразу намагається зробити передачу замість того, щоб намагатися створити момент.

Артем Довбик
Артем Довбик бореться із суперниками. Фото: instagram.com/officialasroma/

На думку Кварцяного, Довбик зробив помилку, коли обрав трансфер до "Роми", а не до мадридського "Атлетико". В іспанській команді Артем мав би більше шансів вийти на високий рівень гри.

У сезоні-2024/2025 Довбик зіграв за "Рому" 18 поєдинків у всіх турнірах, у яких забив 6 м'ячів.

Нагадаємо, українська спортсменка Марина Бех-Романчук зізналася, що має проблеми зі здоров'ям.

Голкіпер мадридського "Реалу" Андрій Лунін може залишитися номінально резервним воротарем іспанської команди.

Київське "Динамо" готується до трансферу одного із гравців, на якого не розраховує Олександр Шовковський.

Збірна України дізналася про суперників, з якими зустрінеться у відборі на чемпіонат Європи 2026 року.

спорт футбол Артем Довбик Віталій Кварцяний ФК Рома (Рим)

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