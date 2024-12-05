Жеребкування відбору на Євро-2026 — з ким зіграє Україна U-19

Гравці юнацької збірної України. Фото: uaf.ua

Юнацька збірна України з футболу (U-19) вже восени наступного року розпочне боротьбу за вихід на чемпіонат Європи. Жеребкування, яке відбулося у швейцарському Ньйоні, визначило її суперників.

За право участі у фінальній частині Євро-2026 з Україною боротимуться три збірні, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Жеребкування U-19. Фото: uaf.ua

З ким та коли зіграє збірна України U-19

За результатами жеребкування, суперниками збірної України у групі 5 стануть збірні Словаччини, Чорногорії та Албанії.

У групі пройде мінітурнір, господаря якого визначать після жеребкування. Матчі проходитимуть в одне із наступних вікон:

1-9 вересня 2025 року.

6-14 жовтня 2025 року.

10-18 листопада 2025 року.

Дві найкращі команди з групи, а також найкраща збірна серед тих, які посядуть треті місця, потраплять до еліт-раунду, який пройде навесні 2026 року.

Сім команд з семи груп еліт-раунду вийдуть до фінальної частини чемпіонату Європи, який пройде у Вельсі.

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