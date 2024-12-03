Михайленко пояснив, чи гратиме Степанов за збірну України

Михайленко пояснив, чи хоче Степанов грати за збірну України
Центральний нападник німецького "Баєра" Артем Степанов може відмовитися виступати за збірну України. Німецька футбольна спілка хоче запропонувати гравцеві виступати за Німеччину.
Головний тренер збірної України U-19 Дмитро Михайленко поділився думкою про можливу втрату талановитого футболіста в інтерв'ю "Спорт-Експрес в Україні".
Вихованець донецького "Шахтаря" Артем Степанов нещодавно дебютував у складі "Баєра", кольори якого 17-річний футболіст захищає з 2022 року. Головний тренер команди Хабі Алонсо дедалі частіше випускає талановитого гравця на полі. У Німеччині хочуть, щоб українець виступав за Бундестім.
Михайленко пояснив мотиви Степанова
Головний тренер збірної України U-19 нагадав, що футболіст "Баєра" заграний за команду сімнадцятирічних і отримав виклик у юнацьку національну команду. Проте Дмитро Михайленко не відкидає того, що Артем Степанов обере виступати у складі збірної Німеччини.
Тренер не виключив того, що форвард "Баєра" вже почувається німцем. В Україні не примушуватимуть гравця виступати за "синьо-жовтих". Михайленко розуміє мотиви Степанова.
"Артем живе та грає в Німеччині, його батько отримав роботу в "Баєрі". В Україні їх ніщо не тримає, тут триває війна", — пояснив Михайленко.
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