Михайленко пояснив, чи гратиме Степанов за збірну України

Артем Степанов у матчі за юнацьку збірну України. Фото: instagram.com/artem.stepaanov/

Центральний нападник німецького "Баєра" Артем Степанов може відмовитися виступати за збірну України. Німецька футбольна спілка хоче запропонувати гравцеві виступати за Німеччину.

Головний тренер збірної України U-19 Дмитро Михайленко поділився думкою про можливу втрату талановитого футболіста в інтерв'ю "Спорт-Експрес в Україні".

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Вихованець донецького "Шахтаря" Артем Степанов нещодавно дебютував у складі "Баєра", кольори якого 17-річний футболіст захищає з 2022 року. Головний тренер команди Хабі Алонсо дедалі частіше випускає талановитого гравця на полі. У Німеччині хочуть, щоб українець виступав за Бундестім.

Артем Степанов святкує гол. Фото: instagram.com/artem.stepaanov/

Михайленко пояснив мотиви Степанова

Головний тренер збірної України U-19 нагадав, що футболіст "Баєра" заграний за команду сімнадцятирічних і отримав виклик у юнацьку національну команду. Проте Дмитро Михайленко не відкидає того, що Артем Степанов обере виступати у складі збірної Німеччини.

Артем Степанов у "Баєрі". Фото: instagram.com/artem.stepaanov/

Тренер не виключив того, що форвард "Баєра" вже почувається німцем. В Україні не примушуватимуть гравця виступати за "синьо-жовтих". Михайленко розуміє мотиви Степанова.

"Артем живе та грає в Німеччині, його батько отримав роботу в "Баєрі". В Україні їх ніщо не тримає, тут триває війна", — пояснив Михайленко.

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