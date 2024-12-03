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Михайленко пояснив, чи хоче Степанов грати за збірну України

3 грудня 2024 11:48
Станіслав Костюк - Редактор
Михайленко пояснив, чи гратиме Степанов за збірну України
Артем Степанов у матчі за юнацьку збірну України. Фото: instagram.com/artem.stepaanov/
Станіслав Костюк - Редактор

Центральний нападник німецького "Баєра" Артем Степанов може відмовитися виступати за збірну України. Німецька футбольна спілка хоче запропонувати гравцеві виступати за Німеччину.

Головний тренер збірної України U-19 Дмитро Михайленко поділився думкою про можливу втрату талановитого футболіста в інтерв'ю "Спорт-Експрес в Україні".

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Вихованець донецького "Шахтаря" Артем Степанов нещодавно дебютував у складі "Баєра", кольори якого 17-річний футболіст захищає з 2022 року. Головний тренер команди Хабі Алонсо дедалі частіше випускає талановитого гравця на полі. У Німеччині хочуть, щоб українець виступав за Бундестім.

Артем Степанов
Артем Степанов святкує гол. Фото: instagram.com/artem.stepaanov/

Михайленко пояснив мотиви Степанова

Головний тренер збірної України U-19 нагадав, що футболіст "Баєра" заграний за команду сімнадцятирічних і отримав виклик у юнацьку національну команду. Проте Дмитро Михайленко не відкидає того, що Артем Степанов обере виступати у складі збірної Німеччини.

Артем Степанов
Артем Степанов у "Баєрі". Фото: instagram.com/artem.stepaanov/

Тренер не виключив того, що форвард "Баєра" вже почувається німцем. В Україні не примушуватимуть гравця виступати за "синьо-жовтих". Михайленко розуміє мотиви Степанова.

"Артем живе та грає в Німеччині, його батько отримав роботу в "Баєрі". В Україні їх ніщо не тримає, тут триває війна", — пояснив Михайленко.

Нагадаємо, в Італії цікавляться одним із захисників збірної України та київського "Динамо".

Колишній футболіст "біло-синіх" Кахабер Каладзе засудив гравців збірної Грузії, які підтримали протести проти уряду.

Вихованець київського "Динамо" готовий відновити кар'єру після того, як отримав пропозиції одразу від двох клубів.

спорт футбол Збірна України з футболу Дмитро Михайленко Байєр Артем Степанов

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