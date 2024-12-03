Михайленко объяснил, будет ли Степанов играть за сборную Украины

Артем Степанов в матче за юношескую сборную Украины. Фото: instagram.com/artem.stepaanov/

Центральный нападающий немецкого "Байера" Артем Степанов может отказаться выступать за сборную Украины. Немецкий футбольный союз хочет предложить игроку выступать за Германии.

Главный тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко поделился мнением о возможной потере талантливого футболиста в интервью "Спорт-Экспресс в Украине".

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Воспитанник донецкого "Шахтера" Артем Степанов недавно дебютировал в составе "Байера", цвета которого 17-летний футболист защищает с 2022 года. Главный тренер команды Хаби Алонсо все чаще выпускает талантливого игрока на поле. В Германии хотят, чтобы украинец выступал за Бундестим.

Артем Степанов празднует гол. Фото: instagram.com/artem.stepaanov/

Михайленко объяснил мотивы Степанова

Главный тренер сборной Украины U-19 напомнил, что футболист "Байера" заигран за команду семнадцатилетних и получил вызов в юношескую национальную команду. Однако Дмитрий Михайленко не исключает того, что Артем Степанов выберет выступать в составе сборной Германии.

Артем Степанов в "Байере". Фото: instagram.com/artem.stepaanov/

Тренер не исключил того, что форвард "Байера" уже чувствует себя немцем. В Украине не будут принуждать игрока выступать за "сине-желтых". Михайленко понимает мотивы Степанова.

"Артем живет и играет в Германии, его отец получил работу в "Байере". В Украине их ничто не держит, здесь идет война", — объяснил Михайленко.

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