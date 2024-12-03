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Михайленко объяснил, хочет ли Степанов играть за сборную Украины

3 декабря 2024 11:48
Станислав Костюк - Редактор
Михайленко объяснил, будет ли Степанов играть за сборную Украины
Артем Степанов в матче за юношескую сборную Украины. Фото: instagram.com/artem.stepaanov/
Станислав Костюк - Редактор

Центральный нападающий немецкого "Байера" Артем Степанов может отказаться выступать за сборную Украины. Немецкий футбольный союз хочет предложить игроку выступать за Германии.

Главный тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко поделился мнением о возможной потере талантливого футболиста в интервью "Спорт-Экспресс в Украине". 

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Воспитанник донецкого "Шахтера" Артем Степанов недавно дебютировал в составе "Байера", цвета которого 17-летний футболист защищает с 2022 года. Главный тренер команды Хаби Алонсо все чаще выпускает талантливого игрока на поле. В Германии хотят, чтобы украинец выступал за Бундестим. 

Артем Степанов
Артем Степанов празднует гол. Фото: instagram.com/artem.stepaanov/

Михайленко объяснил мотивы Степанова 

Главный тренер сборной Украины U-19 напомнил, что футболист "Байера" заигран за команду семнадцатилетних и получил вызов в юношескую национальную команду. Однако Дмитрий Михайленко не исключает того, что Артем Степанов выберет выступать в составе сборной Германии. 

Артем Степанов
Артем Степанов в "Байере". Фото: instagram.com/artem.stepaanov/

Тренер не исключил того, что форвард "Байера" уже чувствует себя немцем. В Украине не будут принуждать игрока выступать за "сине-желтых". Михайленко понимает мотивы Степанова. 

"Артем живет и играет в Германии, его отец получил работу в "Байере". В Украине их ничто не держит, здесь идет война", — объяснил Михайленко.

Напомним, в Италии интересуются одним из защитников сборной Украины и киевского "Динамо". 

Бывший футболист "бело-синих" Кахабер Каладзе осудил игроков сборной Грузии, которые поддержали протесты против правительства. 

Воспитанник киевского "Динамо" готов возобновить карьеру после того, как получил предложения сразу от двух клубов. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Дмитрий Михайленко Байер Артем Степанов

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