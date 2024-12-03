Михайленко объяснил, будет ли Степанов играть за сборную Украины

Михайленко объяснил, хочет ли Степанов играть за сборную Украины
Центральный нападающий немецкого "Байера" Артем Степанов может отказаться выступать за сборную Украины. Немецкий футбольный союз хочет предложить игроку выступать за Германии.
Главный тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко поделился мнением о возможной потере талантливого футболиста в интервью "Спорт-Экспресс в Украине".
Воспитанник донецкого "Шахтера" Артем Степанов недавно дебютировал в составе "Байера", цвета которого 17-летний футболист защищает с 2022 года. Главный тренер команды Хаби Алонсо все чаще выпускает талантливого игрока на поле. В Германии хотят, чтобы украинец выступал за Бундестим.
Михайленко объяснил мотивы Степанова
Главный тренер сборной Украины U-19 напомнил, что футболист "Байера" заигран за команду семнадцатилетних и получил вызов в юношескую национальную команду. Однако Дмитрий Михайленко не исключает того, что Артем Степанов выберет выступать в составе сборной Германии.
Тренер не исключил того, что форвард "Байера" уже чувствует себя немцем. В Украине не будут принуждать игрока выступать за "сине-желтых". Михайленко понимает мотивы Степанова.
"Артем живет и играет в Германии, его отец получил работу в "Байере". В Украине их ничто не держит, здесь идет война", — объяснил Михайленко.
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