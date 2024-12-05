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Украина получила соперников в отборе на Евро-2026

5 декабря 2024 12:36
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Жеребьевка отбора на Евро-2026 — с кем сыграет Украина U-19
Игроки юношеской сборной Украины. Фото: uaf.ua
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

Юношеская сборная Украины по футболу (U-19) уже осенью будущего года начнет борьбу за выход на чемпионат Европы. Жеребьевка, которая состоялась в швейцарском Ньоне, определила ее соперников.

За право участия в финальной части Евро-2026 с Украиной будут бороться три сборные, сообщает официальный сайт УАФ.

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Некоторые из этих команд уже знакомы украинцам.

жеребьевка U-19
Жеребьевка U-19. Фото: uaf.ua

С кем и когда сыграет сборная Украины U-19

По результатам жеребьевки соперниками сборной Украины в группе 5 станут сборные Словакии, Черногории и Албании.

В группе пройдет мини турнир, хозяина которого определят после жеребьевки. Матчи будут проходить в одно из следующих окон:

1-9 сентября 2025 года.

6-14 октября 2025 года.

10-18 ноября 2025 года.

Две лучшие команды из группы, а также лучшая сборная среди занявших третьи места попадут в элит-раунд, который пройдет весной 2026 года.

Семь команд из семи групп элит-раунда выйдут в финальную часть чемпионата Европы, который пройдет в Уэльсе.

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