Кварцяный назвал главную ошибку в карьере Довбика

Артем Довбик слушает тренерские указания. Фото: instagram.com/officialasroma/

Известный тренер Виталий Кварцяный поделился мнением о причинах проблем форварда сборной Украины Артема Довбика. Футболист не может забить на протяжение нескольких матчей.

Кризис "Ромы" совпал с проблемами в игре Довбика, сообщает "Украинский футбол".

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Артем Довбик прекрасно знаком с Виталием Кварцяным — форвард "Ромы" когда-то тренировался к бывшего тренера "Волыни". Уже тогда, несколько лет назад, наставник объяснил футболисту, что необходимо исправить в его игре.

Артем Довбик в составе "Ромы". Фото: instagram.com/officialasroma/

Что Кварцяный сказал о Довбике

Эксперт учил молодого нападающего работать с мячом и обыгрывать соперников. Футболист боялся, что его обыграют, в результате он потеряет мяч. Тренер обещал не ругать игрока за попытки выйти на позицию для удара по воротам соперника.

Кварцяный рассказал, что у Довбика были проблемы со скоростью, а также с обыгрыванием соперников. И сейчас слабые стороны в действиях форварда мешают ему закрепиться в составе "Ромы". По мнению тренера, Довбик постоянно принимает мяч спиной к чужим воротам и сразу же пытается сделать передачу вместо того, чтобы пытаться создать момент.

Артем Довбик борется с соперниками. Фото: instagram.com/officialasroma/

По мнению Кварцяного, Довбик совершил ошибку, когда выбрал трансфер в "Рому", а не в мадридский "Атлетико". В испанской команде у Артема было бы больше шансов выйти на высокий уровень игры.

В сезоне 2024/2025 Довбик сыграл за "Рому" 18 поединков во всех турнирах, в которых забил 6 мячей.

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