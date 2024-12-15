Рома вирішила придбати конкурента для Довбика

Гравець "Роми" Артем Довбик. Фото: instagram.com/tema_dovbyk

В українського форварда італійської "Роми" Артема Довбика може з'явитися новий конкурент. Принаймні, з іменем гравця в клубі вже визначились.

Станом на сьогодні "Рома" має серйозні шанси підписати форварда англійського "Евертона" Бету, повідомляє RomaPress.

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Хто такий Бету

Шанси на підписання Бету дуже високі, оскільки власник "Роми" Ден Фрідкін саме завершує процес придбання "Евертона".

Саме тому лідерство наразі у римського клуба, хоча йому все-таки доведеться витримати конкуренцію з боку інших команд. Зокрема, Бету цікавиться "Торіно".

Бету розпочинав кар'єру у португальських клубах, потім переїхав до Італії, де виступав за "Удінезе". Саме з Удіне він переїхав до "Евертона".

У нинішньому сезоні Бету зіграв 12 матчів за ліверпульський клуб, у яких забив чотири м'ячі.

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