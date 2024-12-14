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Арсенал знову не виграв, Артета незадоволений Зінченком

14 грудня 2024 20:12
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Арсенал знову втратив очки в АПЛ, Артета незадоволений вчинком Зінченка
Олександр Зінченко під час матчу за "Арсенал". Фото: instagram.com/zinchenko
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Лондонський "Арсенал" втратив очки в черговому турі чемпіонату Англії. "Каноніри" вдома не змогли обіграти "Евертон". Тим часом у команді може назріти конфлікт, пов'язаний з українцем.

Головний тренер "Арсенала" Мікель Артета незадоволений тим, що україський легіонер клубу Олександр Зінченко описав окремі деталі його роботи у своїй автобіографії, пише The Times

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Александр Зинченко
Олександр Зінченко виходить на заміну. Фото: Reuters/Ian Walton

Що відомо про реакцію Артети

Джерела ЗМІ повідомляють, що іспанець "був не в захваті", коли дізнався, що Зінченко у своїй книзі розписав окремі прийоми тренера, які можна навіть назвати хитрощами. 

Зінченко, зокрема, зазначив, що ніколи не бачив тренера, який би так працював над деталями як Артета. У тому числі, мова йде про відпрацювання стандартних положень, які цього сезону приносять "Арсеналу" величезну користь. 

Автобіографія Зінченка називається "Вірити", вона з'явилась у книгарнях наприкінці жовтня, поки що лише англійською мовою.

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спорт футбол Олександр Зінченко Арсенал Мікель Артета

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Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

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