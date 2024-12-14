Арсенал знову втратив очки в АПЛ, Артета незадоволений вчинком Зінченка

Олександр Зінченко під час матчу за "Арсенал". Фото: instagram.com/zinchenko

Лондонський "Арсенал" втратив очки в черговому турі чемпіонату Англії. "Каноніри" вдома не змогли обіграти "Евертон". Тим часом у команді може назріти конфлікт, пов'язаний з українцем.

Головний тренер "Арсенала" Мікель Артета незадоволений тим, що україський легіонер клубу Олександр Зінченко описав окремі деталі його роботи у своїй автобіографії, пише The Times.

Читайте також:

Подробиці про роботу тренера в команді стали однією із важливих деталей книги українця.

Олександр Зінченко виходить на заміну. Фото: Reuters/Ian Walton

Що відомо про реакцію Артети

Джерела ЗМІ повідомляють, що іспанець "був не в захваті", коли дізнався, що Зінченко у своїй книзі розписав окремі прийоми тренера, які можна навіть назвати хитрощами.

Зінченко, зокрема, зазначив, що ніколи не бачив тренера, який би так працював над деталями як Артета. У тому числі, мова йде про відпрацювання стандартних положень, які цього сезону приносять "Арсеналу" величезну користь.

Автобіографія Зінченка називається "Вірити", вона з'явилась у книгарнях наприкінці жовтня, поки що лише англійською мовою.

Нагадаємо, новий президент Грузії має зв'язок з колишнім гравцем "Динамо" Кахою Каладзе.

Колишній гравець збірної України неочікувано зустрів представників ТЦК.

Іспанський форвард, який грав в київського "Динамо", більше туди не повернеться.

Легіонер київського "Динамо", який грає в оренді в Бразилії, не хоче їхати до України.