Арсенал знову втратив очки в АПЛ, Артета незадоволений вчинком Зінченка

Арсенал знову не виграв, Артета незадоволений Зінченком
Лондонський "Арсенал" втратив очки в черговому турі чемпіонату Англії. "Каноніри" вдома не змогли обіграти "Евертон". Тим часом у команді може назріти конфлікт, пов'язаний з українцем.
Головний тренер "Арсенала" Мікель Артета незадоволений тим, що україський легіонер клубу Олександр Зінченко описав окремі деталі його роботи у своїй автобіографії, пише The Times.
Подробиці про роботу тренера в команді стали однією із важливих деталей книги українця.
Що відомо про реакцію Артети
Джерела ЗМІ повідомляють, що іспанець "був не в захваті", коли дізнався, що Зінченко у своїй книзі розписав окремі прийоми тренера, які можна навіть назвати хитрощами.
Зінченко, зокрема, зазначив, що ніколи не бачив тренера, який би так працював над деталями як Артета. У тому числі, мова йде про відпрацювання стандартних положень, які цього сезону приносять "Арсеналу" величезну користь.
Автобіографія Зінченка називається "Вірити", вона з'явилась у книгарнях наприкінці жовтня, поки що лише англійською мовою.
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