Арсенал снова потерял очки в АПЛ, Артета недоволен поступком Зинченко

Александр Зинченко во время матча за "Арсенал". Фото: instagram.com/zinchenko

Лондонский "Арсенал" потерял очки в очередном туре чемпионата Англии. "Канониры" дома не смогли обыграть "Эвертон". Между тем, в команде может назреть конфликт, связанный с украинцем.

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета недоволен тем, что украинский легионер клуба Александр Зинченко описал отдельные детали его работы в своей автобиографии, пишет The Times.

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Александр Зинченко выходит на замену Фото: Reuters/Ian Walton

Что известно о реакции Артеты

Источники СМИ сообщают, что испанец "был не в восторге", когда узнал, что Зинченко в своей книге расписал отдельные приемы тренера, которые можно даже назвать уловками.

Зинченко, в частности, отметил, что никогда не видел тренера, который так работал над деталями как Артета. В том числе, речь идет об отработке стандартных положений, которые в этом сезоне приносят "Арсеналу" огромную пользу.

Автобиография Зинченко называется "Верить", она появилась в книжных магазинах в конце октября, пока только на английском языке.

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