Хто такий новий президент Грузії Кавелашвілі і як він пов'язаний з Каладзе

Михаїл Кавелашвілі. Фото: скриншот з сторінки "Грузинської мрії" в Facebook

В Грузії на фоні масштабних протестів обрали нового президента. Його вперше обирали не на загальному голосуванні, але не вперше була підтримана одна цікава тенденція.

Ще один колишній футболіст долучився до керівництва Грузією, пише портал Новини.LIVE.

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Каха Каладзе. Фото: facebook.com/kakhakaladzeofficial

Хто такий Михаїл Кавелашвілі

Один з лідерів групи "Сила народу". До парламенту балотувався за партійсним списком правлячої партії "Грузинська мрія". Вважається "євроскептиком".

До політичної кар'єри він був відомим в країні футболістом. За своє "футбольне" життя пограв як в Грузії, так і за кордоном. Зокрема, виступав за "Манчестер Сіті", швейцарські "Базель" та "Цюріх".

Кавелашвілі, як і Каха Каладзе, активно викликався до збірної Грузії, за яку відіграв 46 матчів, у яких забив 9 м'ячів.

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