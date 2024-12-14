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Новий президент Грузії має прямий зв'язок з Каладзе

14 грудня 2024 18:33
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Хто такий новий президент Грузії Кавелашвілі і як він пов'язаний з Каладзе
Михаїл Кавелашвілі. Фото: скриншот з сторінки "Грузинської мрії" в Facebook
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

В Грузії на фоні масштабних протестів обрали нового президента. Його вперше обирали не на загальному голосуванні, але не вперше була підтримана одна цікава тенденція. 

Ще один колишній футболіст долучився до керівництва Грузією, пише портал Новини.LIVE. 

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Тепер таких у владі Грузії відразу двоє — президент Грузії Михаїл Кавелашвілі та мер Тбілісі Каха Каладзе.  

Каха Каладзе
Каха Каладзе. Фото: facebook.com/kakhakaladzeofficial

Хто такий Михаїл Кавелашвілі

Один з лідерів групи "Сила народу". До парламенту балотувався за партійсним списком правлячої партії "Грузинська мрія". Вважається "євроскептиком".

До політичної кар'єри він був відомим в країні футболістом. За своє "футбольне" життя пограв як в Грузії, так і за кордоном. Зокрема, виступав за "Манчестер Сіті", швейцарські "Базель" та "Цюріх".

Кавелашвілі, як і Каха Каладзе, активно викликався до збірної Грузії, за яку відіграв 46 матчів, у яких забив 9 м'ячів.

Нагадаємо, працівники ТЦК затримали колишнього гравця збірної України. 

Колишній форвард "Динамо" розповів, яким бачить своє майбутнє. 

Відомий легіонер київського "Динамо" не хоче повертатися до України. 

спорт футбол Грузія Каха Каладзе Михаїл Кавелашвілі

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