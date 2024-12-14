Хто такий новий президент Грузії Кавелашвілі і як він пов'язаний з Каладзе

Новий президент Грузії має прямий зв'язок з Каладзе
В Грузії на фоні масштабних протестів обрали нового президента. Його вперше обирали не на загальному голосуванні, але не вперше була підтримана одна цікава тенденція.
Ще один колишній футболіст долучився до керівництва Грузією, пише портал Новини.LIVE.
Тепер таких у владі Грузії відразу двоє — президент Грузії Михаїл Кавелашвілі та мер Тбілісі Каха Каладзе.
Хто такий Михаїл Кавелашвілі
Один з лідерів групи "Сила народу". До парламенту балотувався за партійсним списком правлячої партії "Грузинська мрія". Вважається "євроскептиком".
До політичної кар'єри він був відомим в країні футболістом. За своє "футбольне" життя пограв як в Грузії, так і за кордоном. Зокрема, виступав за "Манчестер Сіті", швейцарські "Базель" та "Цюріх".
Кавелашвілі, як і Каха Каладзе, активно викликався до збірної Грузії, за яку відіграв 46 матчів, у яких забив 9 м'ячів.
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