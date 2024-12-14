Кто такой новый президент Грузии Кавелашвили и как он связан с Каладзе

Новый президент Грузии имеет прямую связь с Каладзе
В Грузии на фоне масштабных протестов избрали нового президента. Его впервые выбирали не на всеобщем голосовании, но не впервые была поддержана одна интересная тенденция.
Еще один бывший футболист присоединился к руководству Грузией, пишет портал Новини.LIVE.
Теперь таких во власти Грузии сразу двое — президент Грузии Михаил Кавелашвили и мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Кто такой Михаил Кавелашвили
Один из лидеров группы "Сила народа". В парламент баллотировался по партийному списку правящей партии "Грузинская мечта". Считается "евроскептиком".
До политической карьеры он был известным в стране футболистом. За свою "футбольную" жизнь поиграл как в Грузии, так и за границей. В частности, выступал за "Манчестер Сити", швейцарские "Базель" и "Цюрих".
Кавелашвили, как и Каха Каладзе, активно вызывался в сборную Грузии, за которую отыграл 46 матчей, в которых забил 9 мячей.
Напомним, сотрудники ТЦК задержали бывшего игрока сборной Украины.
Бывший форвард "Динамо" рассказал, как видит свое будущее.
Известный легионер киевского "Динамо" не хочет возвращаться в Украину.
Читайте Новини.LIVE!