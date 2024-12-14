Кто такой новый президент Грузии Кавелашвили и как он связан с Каладзе

Михаил Кавелашвили. Фото: скриншот со страницы "Грузинской мечты" в Facebook

В Грузии на фоне масштабных протестов избрали нового президента. Его впервые выбирали не на всеобщем голосовании, но не впервые была поддержана одна интересная тенденция.

Еще один бывший футболист присоединился к руководству Грузией, пишет портал Новини.LIVE.

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Каха Каладзе. Фото: facebook.com/kakhakaladzeofficial

Кто такой Михаил Кавелашвили

Один из лидеров группы "Сила народа". В парламент баллотировался по партийному списку правящей партии "Грузинская мечта". Считается "евроскептиком".

До политической карьеры он был известным в стране футболистом. За свою "футбольную" жизнь поиграл как в Грузии, так и за границей. В частности, выступал за "Манчестер Сити", швейцарские "Базель" и "Цюрих".

Кавелашвили, как и Каха Каладзе, активно вызывался в сборную Грузии, за которую отыграл 46 матчей, в которых забил 9 мячей.

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