Росіяни тиснули на Зінченка, щоб він отримав громадянство РФ

Президент РФ Володимир Путін. Фото: EPA.

Росія свого часу планувала переманити талановитого українця до себе. Для цього на гравця тиснули, нав'язуючи йому російське громадянство.

Перший тренер гравця збірної України та лондонського "Арсенала" Олександра Зінченка в інтерв'ю "Українському футболу" розповів, що в "Уфі" на гравця серйозно тиснули, щоб він отримав громадянство РФ.

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Проте Зінченко, за словами Сергія Борецького, навіть не розглядав цей варіант.

Гравець збірної України та "Арсенала" Олександр Зінченко. Фото: instagram.com/zinchenko

Що сказав Сергій Борецький

"Ми спілкувалися з ним щодо цього питання ще тоді. У нього навіть думок не було, аби грати за Росію", — зазначив перший тренер Зінченка.

За його словами, Зінченко навіть був готовий піти з "Уфи" в оренду, бо на нього тиснули та ставили умови, щоб він отримав громадянство.

"Саша чітко говорив, що у нього батьківщина одна – Україна. Не хочу його якось вихвалювати, я просто переповідаю нашу розмову, оскільки люблю правду", — резюмував Борецький.

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