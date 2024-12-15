Росіяни тиснули на Зінченка, щоб він отримав громадянство РФ

Росіяни хотіли "вкрасти" ключового гравця збірної України
Росія свого часу планувала переманити талановитого українця до себе. Для цього на гравця тиснули, нав'язуючи йому російське громадянство.
Перший тренер гравця збірної України та лондонського "Арсенала" Олександра Зінченка в інтерв'ю "Українському футболу" розповів, що в "Уфі" на гравця серйозно тиснули, щоб він отримав громадянство РФ.
Проте Зінченко, за словами Сергія Борецького, навіть не розглядав цей варіант.
Що сказав Сергій Борецький
"Ми спілкувалися з ним щодо цього питання ще тоді. У нього навіть думок не було, аби грати за Росію", — зазначив перший тренер Зінченка.
За його словами, Зінченко навіть був готовий піти з "Уфи" в оренду, бо на нього тиснули та ставили умови, щоб він отримав громадянство.
"Саша чітко говорив, що у нього батьківщина одна – Україна. Не хочу його якось вихвалювати, я просто переповідаю нашу розмову, оскільки люблю правду", — резюмував Борецький.
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