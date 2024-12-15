Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Росіяни хотіли "вкрасти" ключового гравця збірної України arrow

Росіяни хотіли "вкрасти" ключового гравця збірної України

15 грудня 2024 14:10
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Росіяни тиснули на Зінченка, щоб він отримав громадянство РФ
Президент РФ Володимир Путін. Фото: EPA.
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Росія свого часу планувала переманити талановитого українця до себе. Для цього на гравця тиснули, нав'язуючи йому російське громадянство. 

Перший тренер гравця збірної України та лондонського "Арсенала" Олександра Зінченка в інтерв'ю "Українському футболу" розповів, що в "Уфі" на гравця серйозно тиснули, щоб він отримав громадянство РФ.

Читайте також:

Проте Зінченко, за словами Сергія Борецького, навіть не розглядав цей варіант.

Олександр Зінченко
Гравець збірної України та "Арсенала" Олександр Зінченко. Фото: instagram.com/zinchenko

 

Що сказав Сергій Борецький

"Ми спілкувалися з ним щодо цього питання ще тоді. У нього навіть думок не було, аби грати за Росію", — зазначив перший тренер Зінченка. 

За його словами, Зінченко навіть був готовий піти з "Уфи" в оренду, бо на нього тиснули та ставили умови, щоб він отримав громадянство. 

"Саша чітко говорив, що у нього батьківщина одна – Україна. Не хочу його якось вихвалювати, я просто переповідаю нашу розмову, оскільки люблю правду", — резюмував Борецький.

Нагадаємо, бразильський легіонер київського "Динамо" відмовився повертатися з оренди до України.

Ось, хто такий новий президент Грузії та як він пов'язаний з футболістом та політиком Кахою Каладзе. 

Тренеру "Арсенала" не сподобався один із недавніх вчинків українця Олександра Зінченка.

В ТЦК зупинили колишнього гравця збірної України з футболу. 

спорт футбол Збірна України з футболу Олександр Зінченко Росія

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:57 У Києві сталася пожежа в студентському гуртожитку — фото

14:53 Максимальна пенсія у 2025 році — чи варто очікувати зростання

14:32 Ексвійськовий 47-ї бригади назвав мету серіалу Маркуса

14:29 До берегів Одещини наближається британський розвідник

14:13 СБУ та Сили оборони знищили ворожий потяг на Запоріжжі

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

14:12 Рубка дерев біля залізниці — хто може займатись заготівлею дров

14:00 На Одесу суне буревій — синоптики попередили містян про небезпеку

13:54 У Варшаві відбувся ярмарок на подарунки українським дітям

13:52 Підрив начальника Оленівської колонії — Андрющенко показав відео

13:29 В Одесі відремонтують підвал за вісім мільйонів гривень

14:57 У Києві сталася пожежа в студентському гуртожитку — фото

14:53 Максимальна пенсія у 2025 році — чи варто очікувати зростання

14:32 Ексвійськовий 47-ї бригади назвав мету серіалу Маркуса

14:29 До берегів Одещини наближається британський розвідник

14:13 СБУ та Сили оборони знищили ворожий потяг на Запоріжжі

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

14:12 Рубка дерев біля залізниці — хто може займатись заготівлею дров

14:00 На Одесу суне буревій — синоптики попередили містян про небезпеку

13:54 У Варшаві відбувся ярмарок на подарунки українським дітям

13:52 Підрив начальника Оленівської колонії — Андрющенко показав відео

13:29 В Одесі відремонтують підвал за вісім мільйонів гривень

07:25 Ви постарієте — скільки років потрібно збирати на житло в Україні

06:40 У грудні дорожчають кольорові метали — ціни за 1 кг латуні

06:25 Скільки коштують продукти у Німеччині та в Україні — порівняння

14 грудня 2024

06:56 Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

06:40 В Україні високі ціни на алюміній — вартість брухту у грудні

Ексклюзив

06:37 Зимова тисяча Зеленського — підтримка не для всіх

06:25 Тепло взимку — яку систему опалення обрати та ціни в Україні

13 грудня 2024

14:32 Економічне бронювання — кого з одеситів воно стосується

06:40 Ціни на мідь значно зросли — вартість кольорових металів у грудні

12 грудня 2024
Ексклюзив

18:43 Виклик для кожного — війна очима одеського військового

Text

18:02 Влада Грузії змусила держслужбовців прийти на відкриття ялинки

13 грудня 2024
Text

23:19 Фурса пояснив, як нові ліміти на перекази допоможуть економіці

Text

22:42 Нардепка заявила про зміни у системі забезпечення армії — деталі

Text

22:00 Скороход проінформувала про ситуацію з транзитом газу РФ

Text

18:16 Ветерани скаржаться на держпослуги — Констанкевич пояснила нюанси

Text

17:50 Звернення Сирського та відключення світла — ефір Вечір.LIVE

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

Text

17:44 Корольчук пояснив, чому минула зима пройшла без відключень

Text

17:33 Університети України зіткнулися з недобором студентів, — нардеп

Text

13:00 Масований обстріл України та допомога від США — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зміни в роботі навчальних центрів ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК