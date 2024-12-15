Зінченко сьогодні святкує день народження — скільки йому виповнилось та цікаві факти

Гравець збірної України та "Арсенала" Олександр Зінченко. Фото: instagram.com/zinchenko

Гравець збірної України та лондонського "Арсенала" Олександр Зінченко сьогодні, 15 грудня, святкує день народження. Йому виповнилось 28 років.

Сьогодні Зінченко — гравець одного із топклубів Англії та невід'ємна частина національної збірної України з футболу, пише портал Новини.LIVE.

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Олександр Зінченко під час матчу за "Арсенал". Фото: instagram.com/zinchenko

Факти про Олександра Зінченка

У 2016 році Олександр Зінченко став наймолодшим автором голу в історії збірної України. Тоді ще півзахисник російської "Уфи" забив м'яч у товариському матчі проти збірної Румунії, який у підсумку українці виграли з рахунком 4:3.

Уже багато років Зінченко грає у клубі та збірній на різних позиціях. Головний тренер "Арсенала" Мікель Артета, а до того головний тренер "Манчестер Сіті" Пеп Гвардіола бачили українця лівим захисником. У збірній України Зінченко, як правило, грає у центрі поля.

Олександр Зінченко — власник кіберспортивної команди по Counter-Strike, яка називається Passion UA. Він заснував її у 2022 році, один із останніх успіхів Passion UA - виступ на великому мейджорі з CS у Китаї.

Зінченко активно донатить на ЗСУ. У квітні цього року він розповів ЗМІ, що з початку повномасштабного вторгнення Росії задонатив близько мільйона фунтів (це близько 1,3 млн доларів на той час).

Олександр Зінченко свого часу оригінально підтвердив свої стосунки з журналісткою Владою Седан. Він поцілував її прямо в прямому ефірі після переможного поєдинку збірної України проти Сербії.

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