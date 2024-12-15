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Зінченко святкує день народження — цікаві факти про футболіста

15 грудня 2024 12:40
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Зінченко сьогодні святкує день народження — скільки йому виповнилось та цікаві факти
Гравець збірної України та "Арсенала" Олександр Зінченко. Фото: instagram.com/zinchenko
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Гравець збірної України та лондонського "Арсенала" Олександр Зінченко сьогодні, 15 грудня, святкує день народження. Йому виповнилось 28 років. 

Сьогодні Зінченко — гравець одного із топклубів Англії та невід'ємна частина національної збірної України з футболу, пише портал Новини.LIVE. 

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Ми вирішили згадати кілька цікавих та інколи трохи смішних фактів про гравця, який вже залишив вагомий слід в українському футболі. 

Олександр Зінченко
Олександр Зінченко під час матчу за "Арсенал". Фото: instagram.com/zinchenko

Факти про Олександра Зінченка

У 2016 році Олександр Зінченко став наймолодшим автором голу в історії збірної України. Тоді ще півзахисник російської "Уфи" забив м'яч у товариському матчі проти збірної Румунії, який у підсумку українці виграли з рахунком 4:3. 

Уже багато років Зінченко грає у клубі та збірній на різних позиціях. Головний тренер "Арсенала" Мікель Артета, а до того головний тренер "Манчестер Сіті" Пеп Гвардіола бачили українця лівим захисником. У збірній України Зінченко, як правило, грає у центрі поля. 

Олександр Зінченко — власник кіберспортивної команди по Counter-Strike, яка називається Passion UA. Він заснував її у 2022 році, один із останніх успіхів Passion UA - виступ на великому мейджорі з CS у Китаї. 

Зінченко активно донатить на ЗСУ. У квітні цього року він розповів ЗМІ, що з початку повномасштабного вторгнення Росії задонатив близько мільйона фунтів (це близько 1,3 млн доларів на той час). 

Олександр Зінченко свого часу оригінально підтвердив свої стосунки з журналісткою Владою Седан. Він поцілував її прямо в прямому ефірі після переможного поєдинку збірної України проти Сербії. 

Нагадаємо, футболіст київського "Динамо" категорично відмовляється повертатися в Україну. 

Стало відомо, хто такий новий президент Грузії Михаїл Кавелашвілі і який у нього зв'язок з колишнім захисником "Динамо" Кахою Каладзе. 

Головний тренер "Арсенала" Мікель Артета незадоволений вчинком Олександра Зінченка. 

Представники ТЦК затримали колишнього гравця збірної України. 

спорт футбол Збірна України з футболу Олександр Зінченко Арсенал

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Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

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