Зинченко сегодня празднует день рождения —сколько ему исполнилось и интересные факты

Игрок сборной Украины и "Арсенала" Александр Зинченко. Фото: instagram.com/zinchenko

Игрок сборной Украины и лондонского "Арсенала" Александр Зинченко сегодня, 15 декабря, празднует день рождения.

На сегодняшний день Зинченко — игрок одного из топ-клубов Англии и неотъемлемая часть национальной сборной Украины по футболу, пишет портал Новини.LIVE.

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Александр Зинченко во время матча за "Арсенал". Фото: instagram.com/zinchenko

Факты об Александре Зинченко

В 2016 году Александр Зинченко стал самым молодым автором гола в истории сборной Украины. Тогда еще полузащитник российской "Уфы" забил мяч в товарищеском матче против сборной Румынии, который в итоге украинцы выиграли со счетом 4:3.

Уже много лет Зинченко играет в клубе и сборной на разных позициях. Главный тренер "Арсенала" Микель Артета, а прежде главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола видели украинца левым защитником. В сборной Украины Зинченко обычно играет в центре поля.

Александр Зинченко – владелец киберспортивной команды по Counter-Strike, которая называется Passion UA. Он основал ее в 2022 году, один из последних успехов Passion UA – выступление на крупном мейджоре по CS в Китае.

Зинченко активно донатит на ВСУ. В апреле этого года он рассказал СМИ, что с начала полномасштабного вторжения России задонатил около миллиона фунтов (это около 1,3 млн долларов на то время).

Александр Зинченко в свое время оригинально подтвердил свои отношения с журналисткой Владой Седан. Он поцеловал ее прямо в прямом эфире после победного поединка сборной Украины против Сербии.

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