Зинченко сегодня празднует день рождения —сколько ему исполнилось и интересные факты

Зинченко празднует день рождения — интересные факты о футболисте
Игрок сборной Украины и лондонского "Арсенала" Александр Зинченко сегодня, 15 декабря, празднует день рождения.
На сегодняшний день Зинченко — игрок одного из топ-клубов Англии и неотъемлемая часть национальной сборной Украины по футболу, пишет портал Новини.LIVE.
Мы решили вспомнить несколько интересных и иногда немного смешных фактов об игроке, уже оставившем весомый след в украинском футболе.
Факты об Александре Зинченко
В 2016 году Александр Зинченко стал самым молодым автором гола в истории сборной Украины. Тогда еще полузащитник российской "Уфы" забил мяч в товарищеском матче против сборной Румынии, который в итоге украинцы выиграли со счетом 4:3.
Уже много лет Зинченко играет в клубе и сборной на разных позициях. Главный тренер "Арсенала" Микель Артета, а прежде главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола видели украинца левым защитником. В сборной Украины Зинченко обычно играет в центре поля.
Александр Зинченко – владелец киберспортивной команды по Counter-Strike, которая называется Passion UA. Он основал ее в 2022 году, один из последних успехов Passion UA – выступление на крупном мейджоре по CS в Китае.
Зинченко активно донатит на ВСУ. В апреле этого года он рассказал СМИ, что с начала полномасштабного вторжения России задонатил около миллиона фунтов (это около 1,3 млн долларов на то время).
Александр Зинченко в свое время оригинально подтвердил свои отношения с журналисткой Владой Седан. Он поцеловал ее прямо в прямом эфире после победного поединка сборной Украины против Сербии.
Напомним, футболист киевского "Динамо" категорически отказывается возвращаться в Украину.
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