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Зинченко празднует день рождения — интересные факты о футболисте

15 декабря 2024 12:40
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Зинченко сегодня празднует день рождения —сколько ему исполнилось и интересные факты
Игрок сборной Украины и "Арсенала" Александр Зинченко. Фото: instagram.com/zinchenko
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

Игрок сборной Украины и лондонского "Арсенала" Александр Зинченко сегодня, 15 декабря, празднует день рождения.

На сегодняшний день Зинченко — игрок одного из топ-клубов Англии и неотъемлемая часть национальной сборной Украины по футболу, пишет портал Новини.LIVE.

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Мы решили вспомнить несколько интересных и иногда немного смешных фактов об игроке, уже оставившем весомый след в украинском футболе.

Александр Зинченко
Александр Зинченко во время матча за "Арсенал". Фото: instagram.com/zinchenko

Факты об Александре Зинченко

В 2016 году Александр Зинченко стал самым молодым автором гола в истории сборной Украины. Тогда еще полузащитник российской "Уфы" забил мяч в товарищеском матче против сборной Румынии, который в итоге украинцы выиграли со счетом 4:3.

Уже много лет Зинченко играет в клубе и сборной на разных позициях. Главный тренер "Арсенала" Микель Артета, а прежде главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола видели украинца левым защитником. В сборной Украины Зинченко обычно играет в центре поля.

Александр Зинченко – владелец киберспортивной команды по Counter-Strike, которая называется Passion UA. Он основал ее в 2022 году, один из последних успехов Passion UA – выступление на крупном мейджоре по CS в Китае.

Зинченко активно донатит на ВСУ. В апреле этого года он рассказал СМИ, что с начала полномасштабного вторжения России задонатил около миллиона фунтов (это около 1,3 млн долларов на то время).

Александр Зинченко в свое время оригинально подтвердил свои отношения с журналисткой Владой Седан. Он поцеловал ее прямо в прямом эфире после победного поединка сборной Украины против Сербии.

Напомним, футболист киевского "Динамо" категорически отказывается возвращаться в Украину.

Стало известно, кто такой новый президент Грузии Михаил Кавелашвили и какая у него связь с бывшим защитником "Динамо" Кахой Каладзе.

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета недоволен поступком Александра Зинченко.

Представители ТЦК задержали бывшего игрока сборной Украины.

спорт футбол Сборная Украины по футболу Александр Зинченко Арсенал

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