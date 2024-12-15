Россияне давили на Зинченко, чтобы он получил гражданство РФ

Президент РФ Владимир Путин. Фото: EPA.

Россия в свое время планировала переманить талантливого украинца к себе. Для этого на игрока давили, навязывая ему российское гражданство.

Первый тренер игрока сборной Украины и лондонского "Арсенала" Александра Зинченко в интервью "Украинскому футболу" рассказал, что в "Уфе" на игрока серьезно давили, чтобы он получил гражданство РФ.

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Однако Зинченко, по словам Сергея Борецкого, даже не рассматривал этот вариант.

Игрок сборной Украины и "Арсенала" Александр Зинченко. Фото: instagram.com/zinchenko

Что сказал Сергей Борецкий

"Мы общались с ним по этому вопросу еще тогда. У него даже мыслей не было, чтобы играть за Россию", — отметил первый тренер Зинченко.

По его словам, Зинченко даже был готов уйти из "Уфы" в аренду, потому что на него давили и ставили условия, чтобы он получил гражданство.

"Саша четко говорил, что у него родина одна – Украина. Не хочу его как-то восхвалять, я просто пересказываю наш разговор, поскольку люблю правду" , — резюмировал Борецкий.

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