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Куртуа огласил очень плохие новости для Лунина

16 декабря 2024 08:15
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Лунин из-за слов Куртуа теряет шансы стать основным вратарем мадридского Реала
Тибо Куртуа и Андрей Лунин. Фото: instagram.com/realmadrid/
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Положение украинского вратаря мадридского "Реала" Андрея Лунина в ближайшем будущем не улучшится. Пока нет шансов стать основным вратарем клуба.

При этом, слова Тибо Куртуа, которые привел порта DefensaCentral, могли расстроить украинца.

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Андрей Лунин
Андрей Лунин. Фото: instagram.com/lunin_andrey

Что сказал Куртуа

Бельгийцу в 32 года еще рано думать о завершении карьеры, но голкипер уже сейчас хочет, чтобы он завершил играть именно в "Реале".

"Я хочу завершить карьеру, выступая в футболке мадридского "Реала", — заявил Куртуа.

Отметим, что в "Реале" планируют продлить контракт с Куртуа. Нынешнее соглашение с вратарем действует до 30 июня 2026 года.

На текущий момент на футболиста претендуют в Саудовской Аравии, но он пока не изъявил желания переходить в экзотический чемпионат.

В текущем сезоне Куртуа провел за "Реал" 19 матчей, где пропустил 19 мячей и провел семь сухих игр.

Напомним, известный футболист киевского "Динамо" категорически против возвращения в Украину.

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футбол Реал Мадрид Андрей Лунин Тибо Куртуа украинские легионеры (футбол)

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