Куртуа огласил очень плохие новости для Лунина
Положение украинского вратаря мадридского "Реала" Андрея Лунина в ближайшем будущем не улучшится. Пока нет шансов стать основным вратарем клуба.
При этом, слова Тибо Куртуа, которые привел порта DefensaCentral, могли расстроить украинца.
Что сказал Куртуа
Бельгийцу в 32 года еще рано думать о завершении карьеры, но голкипер уже сейчас хочет, чтобы он завершил играть именно в "Реале".
"Я хочу завершить карьеру, выступая в футболке мадридского "Реала", — заявил Куртуа.
Отметим, что в "Реале" планируют продлить контракт с Куртуа. Нынешнее соглашение с вратарем действует до 30 июня 2026 года.
На текущий момент на футболиста претендуют в Саудовской Аравии, но он пока не изъявил желания переходить в экзотический чемпионат.
В текущем сезоне Куртуа провел за "Реал" 19 матчей, где пропустил 19 мячей и провел семь сухих игр.
Напомним, известный футболист киевского "Динамо" категорически против возвращения в Украину.
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