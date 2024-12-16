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Куртуа оголосив дуже погані новини для Луніна

16 грудня 2024 08:15
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Лунін через слова Куртуа втрачає шанси стати основним воротарем мадридського Реалу
Тібо Куртуа та Андрій Лунін. Фото: instagram.com/realmadrid/
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Становище українського воротаря мадридського "Реала" Андрія Луніна в найближчому майбутньому не покращиться. Поки що немає шансів стати основним воротарем клубу.

При цьому слова Тібо Куртуа, які навів порту Defensa Central, могли засмутити українця.

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Андрій Лунін
Андрій Лунін. Фото: instagram.com/lunin_andrey

Що сказав Куртуа

Бельгійцю в 32 роки ще зарано думати про завершення кар'єри, але голкіпер уже зараз хоче, щоб він завершив грати саме у "Реалі".

"Я хочу завершити кар'єру, виступаючи у футболці мадридського "Реала", — заявив Куртуа.

Зазначимо, що у "Реалі" планують продовжити контракт з Куртуа. Нинішня угода з воротарем діє до 30 червня 2026 року.

На цю мить на футболіста претендують у Саудівській Аравії, але він поки не виявив бажання переходити до екзотичного чемпіонату.

Цього сезону Куртуа провів за "Реал" 19 матчів, де пропустив 19 м'ячів і провів сім сухих ігор.

Нагадаємо, відомий футболіст київського "Динамо" категорично проти повернення до України.

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футбол Реал Мадрид Андрій Лунін Тібо Куртуа українські легіонери (футбол)

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