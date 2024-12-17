Скрипник близький до підписання контракту із відомим клубом

Віктор Скрипник під час роботи у "Зорі". Фото: УНІАН

Відомий український тренер Віктор Скрипник найближчим часом може повернутись до Прем'єр-ліги. Він уже веде переговори з однією з команд УПЛ.

Скрипник продовжує навчатися на тренерських курсах у Німеччині, повідомляє "ТаТоТаке".

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Колишній наставник луганської "Зорі" Віктор Скрипник може знову очолити цю команду. Вже пів року 55-річний фахівець перебуває без роботи. Він веде переговори із президентом клубу Євгеном Геллером.

Віктор Скрипник під час тренування. Фото: УНІАН

Що відомо про повернення Скрипника

Керівництво "Зорі" вирішило достроково розірвати контракт із Младеном Бартуловичем. Вже з 2025 року у луганській команді буде новий головний тренер. Ним може стати Віктор Скрипник, який працював у луганському клубі з 2019 до 2022 року.

Крім цього, колишній футболіст збірної України тренував полтавську "Ворсклу" та харківський "Металіст 1925". Він розпочинав кар'єру тренера в німецькому клубі "Вердер", де перед цим провів 8 років як гравець. Скрипник починав із юнацькою командою бременців, потім працював із молодіжним колективом, після чого керував грою основної команди.

Після виходу з "Металіст 1925" Скрипник повернувся до Німеччини, де продовжує навчатися на тренерських курсах. Поки що власнику "Зорі" Геллеру не вдалося домовитися з тренером про повернення наставника в Україну.

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