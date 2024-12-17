Михайло Мудрик провалив допінг-тест — можливе усунення та деталі

Михайло Мудрик. Фото: instagram.com/mmudryk10

Стала відома причина, через яку український вінгер Михайло Мудрик не грає з 1 грудня. Футболіст провалив тест на допінг.

Про провалений допінг-тест повідомив портал "Трибуна".

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Мудрик попався на допінгу

У допінг-пробі "А" знайшли заборонену речовину, назву якої не розголошують.

Також відомо, що позитивну допінг-пробу у Мудрика взяли наприкінці жовтня.

Найближчим часом буде розкрита проба "B", за результатами якої або справу закриють і Мудрика визнають невинним, або розпочнеться розслідування.

Мудрик у матчі за збірну України проти Албанії. Фото: УАФ

За умисне вживання допінгу футболісту загрожує чотирирічна дискваліфікація. Якщо Мудрик доведе, що препарат потрапив до його організму випадково, то його відсторонять на два роки. Уникнути відсторонення Михайло зможе лише у випадку, якщо у пробі "B" не виявлять заборонений препарат.

Останній матч за "Челсі" Мудрик провів 1 грудня проти "Астон Вілли".

Нагадаємо, Юлія Левченко показала свої стрункі ніжки під час підготовки до сезону.

Мудрика раніше сватали в мюнхенську "Баварію".

Тібо Куртуа раніше заявив, що хоче грати в "Реалі" до пенсії.

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