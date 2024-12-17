Михайло Мудрик провалив допінг-тест — можливе усунення та деталі

Мудрик провалив допінг-тест — загрожує чотирирічне відсторонення
Стала відома причина, через яку український вінгер Михайло Мудрик не грає з 1 грудня. Футболіст провалив тест на допінг.
Про провалений допінг-тест повідомив портал "Трибуна".
Мудрик попався на допінгу
У допінг-пробі "А" знайшли заборонену речовину, назву якої не розголошують.
Також відомо, що позитивну допінг-пробу у Мудрика взяли наприкінці жовтня.
Найближчим часом буде розкрита проба "B", за результатами якої або справу закриють і Мудрика визнають невинним, або розпочнеться розслідування.
За умисне вживання допінгу футболісту загрожує чотирирічна дискваліфікація. Якщо Мудрик доведе, що препарат потрапив до його організму випадково, то його відсторонять на два роки. Уникнути відсторонення Михайло зможе лише у випадку, якщо у пробі "B" не виявлять заборонений препарат.
Останній матч за "Челсі" Мудрик провів 1 грудня проти "Астон Вілли".
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