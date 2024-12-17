Михаил Мудрик провалил допинг-тест — возможное отстранение и детали

Мудрик провалил допинг-тест — грозит четырехлетнее отстранение
Стала известна причина, из-за которой украинский вингер Михаил Мудрик не выступает с 1 декабря. Боксер провалил тест на допинг.
О проваленном допинг-тесте сообщил портал "Трибуна".
Мудрик попался на допинге
В допинг-пробе "А" нашли запрещенное вещество, название которого не сообщается.
Также известно, что позитивную допинг-пробу у Мудрика взяли в конце октября.
В ближайшее время вскроют пробу "B", по результатам которой, либо дело закроют и Мудрика признают невиновным, либо начнется расследование.
За умышленное употребление допинга футболисту угрожает четырехлетняя дисквалификация. Если Мудрик докажет, что препарат попал в его организм случайно, то Михаила отстранят на два года. Избежать отстранения Михаил сможет только в том случае, если в допинг-пробе "B" не будет обнаружен запрещенный препарат.
Последний матч за "Челси" Мудрик провел 1 декабря против "Астон Виллы".
Напомним, Юлия Левченко показала свои стройные ножки во время подготовки к сезону.
Мудрика ранее сватали в мюнхенскую "Баварию".
Тибо Куртуа ранее заявил, что хочет играть в "Реале" до пенсии.
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