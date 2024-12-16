Игорь Цыганык анонсировал громкие новости о будущем Михаила Мудрика

Михаил Мудрик. Фото: Reuters

Украинский вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик вскоре может сменить команду. Слухи о его трансфере продолжают распространяться в СМИ.

Подлил масла в огонь журналист Игорь Цыганык, в эфире своего YouTube-канала пообещал большие новости на следующую неделю.

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В последних матчах "Челси" Мудрик не попадает даже в заявку. В клубе связывают ситуацию с болезнью Михаила, но футболист не играет уже несколько недель, что вызывает больше вопросов.

По словам Цыганыка, у него есть инсайд по поводу отсутствия Мудрика в заявке "Челси", но пока он боится его разглашать. Ситуация должна стать понятнее на следующей неделе, когда все станет известно.

"Буду откровенен, иногда у журналистов бывают такие инсайды, когда лучше дождаться официальной информации.

Пока да, думаю на следующей неделе о Мудрике все будем говорить", — сказал Цыганык.

Отметим, что в этом сезоне 23-летний Мудрик в 15 матчах забил три гола и совершил пять ассистов.

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