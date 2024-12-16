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Усик — Фьюри — как смотреть главный боксерский поединок года

16 декабря 2024 13:33
Алексей Паламарчук - Редактор
Усик — Фьюри — онлайн-трансляция боя за пояс чемпиона мира по боксу
Александр Усик отвечает на вопросы перед боем. Фото: Reuters/Mohammed Benmansour
Алексей Паламарчук - Редактор

В Саудовской Аравии уже 21 декабря пройдет "Вечер бокса" с участием двух самых титулованных представителей сверхтяжелого веса. Онлайн-трансляцию боя Усик — Фьюри можно будет смотреть и в Украине. 

Текстовая трансляция поединка будет доступна на портале Новини.LIVE. 

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В мае 2024 года Александр Усик победил Тайсона Фьюри раздельным решением судей. Еще перед первым боем боксеров соперники договорились о проведении реванша. Он состоится 21 декабря, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). 

Видео, вышедшее за две недели до поединка звезд бокса, стоит пересмотреть еще раз. Соперники буквально "залезли" друг другу в голову. Кто от этого выигрывает?

Где смотреть бой Усик — Фьюри

Трансляция спортивного мероприятия в Саудовской Аравии начнется поздно вечером 20 декабря на медиасервисе Megogo при наличии подписок "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK XL".

Смотреть бокс можно будет в подразделе "Единоборства" в разделе "Спорт", на канале "MEGOGO Гонг", а также на отдельном канале в разделе "Телевидение". Он будет доступен в день боя Усик-Фьюри.

Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри за неделю до реванша. Фото: Reuters/Mohammed Benmansour

Победитель реванша не станет абсолютным чемпионом мира по боксу. После победы над Фьюри Усику пришлось отказаться от пояса по версии IBF из-за того, что украинец не успел восстановиться и подтвердить титул. 

Александр Усик будет не единственным украинским боксером, который в тот вечер выйдет на ринг в Эр-Рияде. В андеркарде Сергей Богачук сразится с Исраилом Мадримовым из Узбекистана в первом полусреднем весе. 

Ждет свой поединок и Даниэль Лапин. Спарринг-партнер Александра Усика будет противостоять Дилану Колину из Франции за пояса IBF Intercontinental и WBA Continental в полутяжелом весе. 

Чемпион WBC International в супертяжелом весе Андрей Новицкий тоже проведет поединок. Его соперником станет Эдгар Рамирес из Мексики.

Напомним, американский боксер Пол Малиньяджи сделал неожиданный прогноз перед реваншем Александра Усика с Тайсоном Фьюри. 

Организатор боя Турки Аль-Шейх заставил боксеров импровизировать во время шутки, которая показалась забавной обоим соперникам. 

Леннокс Льюис назвал условие, при выполнении которого Тайсон Фьюри возьмет реванш у украинца. 

спорт Александр Усик бокс Тайсон Фьюри Бой Усик — Фьюрі онлайн трансляция

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