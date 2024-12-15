Забавный видеочат Усика, Фьюри и Турки стал хитом в сети

Усик, Фьюри и Турки обсудили бой в забавном видеочате
До боя между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри остается менее недели. Боксеры уже прибыли в Саудовскую Аравию и проводят время в ожидании поединка. Иногда проводят его очень весело.
Организатор боя Турки Аль-Шейх организовал общий видео звонок с Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, сообщает портал Новини.LIVE, ссылаясь на Instagram Аль-Шейха.
Звонок содержательным не получился, но юмора было достаточно.
О чем говорили Усик, Фьюри и Турки
Турки Аль-Шейх много шутил и немного троллил Усика, вспоминая его коронные фразы. Усик говорил, что снова победит, с чем не соглашался Фьюри.
Фьюри обещал, что "больше никаких танцев не будет", и это звучало на фоне уверенности Турки в том, что британец сделал выводы из прошлого поражения.
Все выглядело очень дружелюбно.
Two champions, 1 call, history in the making 🥊 What are we saying, third fight? @Tyson_Fury #Usyk2Fury #RiyadhSeason pic.twitter.com/pLaesrliZ9— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 15, 2024
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