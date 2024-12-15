Усик запустив флешмоб, присвячений героїчним українцям

Олександр Усик перед боєм з Тайсоном Ф'юрі. Фото: instagram.com/usykaa

До бою між українцем Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі залишаються лічені дні. Напередодні поєдинку український чемпіон оголосив важливий флешмоб.

Олександр Усик на своїй сторінці в Instagram повідомив про початок флешмобу, присвяченого кампанії "Битва за світло", повідомляє портал Новини.LIVE.

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Він буде присвячений героїчним українцям.

Що пропонує Усик

Український боксер просить українців долучитись до створення гімну "Битви за світло".

"Давайте разом створимо гімн "Битви за світло". Нормальний такий, козацький, щоб аж за гаєм гуло. А я буду на ударних", — сказав він.

За словами Усика, цей флешмоб присвячений українським енергетикам, рятувальникам та силам ППО та їхній щоденній невтомній битві з темрявою.

"Беріть аудіо з цього посту, додавайте свої інструментальні або вокальні партії та викладайте на свої сторінки! Я послухаю найкращі версії, з яких ми зберемо справжній народний гімн та опублікуємо тут", — запропонував боксер.

При цьому Усик відразу передав естафету відомій українській співачці Onuka.

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