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Ф'юрі прибув на бій з Усиком та отримав неочікуваний подарунок

14 грудня 2024 19:34
Олексій Паламарчук - Редактор
Ф'юрі прибув до Саудівської Аравії на бій з Усиком
Британський боксер Тайсон Ф'юрі. Фото: instagram.com/tysonfury
Олексій Паламарчук - Редактор

Часу до головного боксерського бою року між українцем Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі залишається все менше. Фанати та спортсмени з'їжджаються до Саудівської Аравії, де вже за тиждень визначиться найсильніший суперважковаговик. 

Претендент на чемпіонські пояси Тайсон Ф'юрі вже прибув до Ер-Ріяда, повідомляє TNT Sports. Його з букетом квітів помітили у місцевому аеропорту.

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Бій відбудеться за тиждень, 21 грудня. У першому поєдинку, який відбувся у травні цього року, Усик переміг роздільним рішенням суддів.

На кону цього поєдинку відразу три чемпіонські пояси: WBA, WBC, WBO. Гонорарний фонд розділять у пропорції 60 на 40 на користь українця. Усик отримає 114 мільйонів доларів, а Ф'юрі — 76 млн доларів.

Тайсон Ф'юрі за весь час провів 34 бої, 24 з них виграв нокаутами, один раз програв і ще один поєдинок завершив внічию. 

В Олександра Усика за кар'єру 22 перемоги, 14 дострокових, він ніколи не програвав.

Нагадаємо, бразильський легіонер київського "Динамо" відмовився повертатися до України. 

Іспанський футболіст, який раніше грав за "Динамо", виключив можливість переїзду до Києва. 

Колишній гравець збірної України потрапив до поля зору працівників ТЦК. 

спорт Олександр Усик бокс Тайсон Ф'юрі Усик — Ф'юрі 2

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