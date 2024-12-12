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Ф'юрі завершив підготовку до бою з Усиком

12 грудня 2024 19:28
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Усик проти Ф'юрі 2 — Тайсон завершив підготовку
Тайсон Ф'юрі. Фото: instagram.com/tysonfury/
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

В Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, 21 грудня відбудеться поєдинок-реванш між об'єднаним чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. За дев'ять днів до бою британець завершив підготовку.

Про завершення підготовки повідомив масажист Ф'юрі Метт в Instagram.

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Команда Ф'юрі завершила підготовку. Фото: instagram.com/mattmassage94

Зазначимо, що у травні відбувся перший бій Усика та Ф'юрі. Українцеві вдалося перемогти роздільним рішенням суддів.

Ф'юрі вилітає на бій

Масажист написав, що їхня наступна зупинка — Ер-Ріяд. Ймовірно, британець готувався до бою на батьківщині і лише зараз вилітає до Саудівської Аравії. Важко уявити, чи вистачить цього для акліматизації.

"Важка робота виконана. Наступна зупинка — Ер-Ріяд", — написав Метт.

Ф'юрі за свою кар'єру виграв 34 бої, 24 нокаутами, один раз програв і ще раз завершив поєдинок внічию.

У Усика 22 перемоги, 14 дострокових, і він ніколи не програвав.

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