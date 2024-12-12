Усик проти Ф'юрі 2 — Тайсон завершив підготовку

Ф'юрі завершив підготовку до бою з Усиком
В Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, 21 грудня відбудеться поєдинок-реванш між об'єднаним чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. За дев'ять днів до бою британець завершив підготовку.
Про завершення підготовки повідомив масажист Ф'юрі Метт в Instagram.
Зазначимо, що у травні відбувся перший бій Усика та Ф'юрі. Українцеві вдалося перемогти роздільним рішенням суддів.
Ф'юрі вилітає на бій
Масажист написав, що їхня наступна зупинка — Ер-Ріяд. Ймовірно, британець готувався до бою на батьківщині і лише зараз вилітає до Саудівської Аравії. Важко уявити, чи вистачить цього для акліматизації.
"Важка робота виконана. Наступна зупинка — Ер-Ріяд", — написав Метт.
Ф'юрі за свою кар'єру виграв 34 бої, 24 нокаутами, один раз програв і ще раз завершив поєдинок внічию.
У Усика 22 перемоги, 14 дострокових, і він ніколи не програвав.
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