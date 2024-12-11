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У таборі Ф'юрі назвали слабке місце Усика

11 грудня 2024 12:36
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Промоутер назвав слабке місце Усика, у яке битиме Ф'юрі
Британський боксер Тайсон Ф'юрі. Фото: instagram.com/tysonfury
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

До бою між британцем Тайсоном Ф'юрі та українцем Олександром Усиком залишаються лічені дні. Експерти озвучують свої прогнози, з обох таборів лунають різноманітні заяви. 

Промоутер Ф'юрі Френк Воррен назвав слабке місце Усика, яке його підопічний погано використовував у минулому бою, повідомляє BoxingNews24

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Олександр Усик
Олександр Усик. Фото: Фото: instagram.com/usykaa

Про яке слабке місце Усика мова 

"В Усика є слабке місце, яким Тайсон не користувався, як слід. Це його корпус", — зазначив Воррен. 

В контексті цього був згаданий бій Усика проти Даніеля Дюбуа, коли британець вдарив українця нижче пояса, хоча продовжує наполягати, що це був удар по корпусу. Тоді Усик дуже довго відновлювався після отриманого удару. 

Реванш між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком пройде 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Перший бій завершився перемогою Олександра завдяки роздільному рішенню суддів. 

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