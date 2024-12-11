Промоутер назвав слабке місце Усика, у яке битиме Ф'юрі

Британський боксер Тайсон Ф'юрі. Фото: instagram.com/tysonfury

До бою між британцем Тайсоном Ф'юрі та українцем Олександром Усиком залишаються лічені дні. Експерти озвучують свої прогнози, з обох таборів лунають різноманітні заяви.

Промоутер Ф'юрі Френк Воррен назвав слабке місце Усика, яке його підопічний погано використовував у минулому бою, повідомляє BoxingNews24.

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Олександр Усик. Фото: Фото: instagram.com/usykaa

Про яке слабке місце Усика мова

"В Усика є слабке місце, яким Тайсон не користувався, як слід. Це його корпус", — зазначив Воррен.

В контексті цього був згаданий бій Усика проти Даніеля Дюбуа, коли британець вдарив українця нижче пояса, хоча продовжує наполягати, що це був удар по корпусу. Тоді Усик дуже довго відновлювався після отриманого удару.

Реванш між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком пройде 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Перший бій завершився перемогою Олександра завдяки роздільному рішенню суддів.

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