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В лагере Фьюри назвали слабое место Усика

11 декабря 2024 12:36
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Промоутер назвал слабое место Усика, в которое будет бить Фьюри
Британский боксер Тайсон Фьюри. Фото: instagram.com/tysonfury
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

До боя между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком остаются считанные дни. Эксперты озвучивают свои прогнозы, из обоих лагерей раздаются всевозможные заявления.

Промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен назвал слабое место Усика, которое его подопечный плохо использовал в прошлом бою, сообщает BoxingNews24.

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Александр Усик
Александр Усик. Фото: Фото: instagram.com/usykaa

О каком слабом месте Усика речь

"У Усика есть слабое место, которым Тайсон не пользовался, как следует. Это его корпус", — отметил Уоррен.

В контексте этого был упомянут бой Усика против Даниэля Дюбуа, когда британец ударил украинца ниже пояса, хотя продолжает настаивать, что это был удар по корпусу. Тогда Усик очень долго восстанавливался после полученного удара.

Реванш между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком пройдет 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Первый бой завершился победой Александра благодаря раздельному решению судей.

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