Усик против Фьюри 2 — Тайсон завершил подготовку

Тайсон Фьюри. Фото: instagram.com/tysonfury/

В Эр-Рияде, Саудовская Аравия, 21 декабря состоится поединок-реванш между объединенным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. За девять дней до боя британец завершил подготовку.

О завершении подготовки сообщил массажист Фьюри Мэтт в Instagram.

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Отметим, что в мае прошел первый бой Усика и Фьюри. Украинцу удалось победить раздельным решением судей.

Фьюри вылетает на бой

Массажист написал, что их следующая остановка — Эр-Рияд. Вероятно, британец готовился к бою на родине и только сейчас вылетает в Саудовскую Аравию. Сложно представить, хватит ли этого для акклиматизации.

"Трудная работа выполнена. Следующая остановка — Эр-Рияд", — написал Мэтт.

Фьюри за свою карьеру выиграл 34 боя, 24 нокаутами, один раз проиграл и еще один раз завершил поединок вничью.

У Усика 22 победы, 14 досрочных, и он никогда не проигрывал.

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