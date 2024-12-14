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Фьюри прибыл на бой с Усиком и получил неожиданный подарок

14 декабря 2024 19:34
Алексей Паламарчук - Редактор
Фьюри прибыл в Саудовскую Аравию на бой с Усиком
Британский боксер Тайсон Фьюри. Фото: instagram.com/tysonfury
Алексей Паламарчук - Редактор

Времени до главного боксерского боя года между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри остается все меньше. Фанаты и спортсмены съезжаются в Саудовскую Аравию, где уже через неделю определится сильнейший супертяжеловес.

Претендент на чемпионские пояса Тайсон Фьюри уже прибыл в Эр-Рияд, сообщает TNT Sports. Его с букетом цветов заметили в местном аэропорту.

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Бой состоится через неделю, 21 декабря. В первом поединке, состоявшемся в мае этого года, Усик победил раздельным решением судей.

На кону этого поединка сразу три чемпионских пояса: WBA, WBC, WBO. Гонорарный фонд будет разделен в пропорции 60 на 40 в пользу украинца. Усик получит 114 миллионов долларов, а Фьюри — 76 млн долларов.

Тайсон Фьюри за все время провел 34 боя, 24 из них выиграл нокаутами, один раз проиграл и еще один поединок завершил вничью.

У Александра Усика за карьеру 22 победы, 14 досрочных, он никогда не проигрывал.

Напомним, бразильский легионер киевского "Динамо" отказался возвращаться в Украину.

Испанский футболист, ранее игравший за "Динамо", исключил возможность переезда в Киев.

Бывший игрок сборной Украины попал в поле зрения работников ТЦК.

спорт Александр Усик бокс Тайсон Фьюри Усик — Фьюри 2

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