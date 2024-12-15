Усик запустил флешмоб, посвященный героическим украинцам

Александр Усик перед боем с Тайсоном Фьюри. Фото: instagram.com/usykaa

До боя между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри остаются считанные дни. В преддверии поединка украинский чемпион объявил важный флешмоб.

Александр Усик на своей странице в Instagram сообщил о начале флешмоба, посвященного кампании "Битва за свет", сообщает портал Новини.LIVE.

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Что предлагает Усик

Украинский боксер просит украинцев приобщиться к созданию гимна "Битвы за свет".

"Давайте вместе создадим гимн "Битвы за свет". Нормальный такой, казацкий, чтобы аж за рощей гудело. А я буду на ударных", — сказал он.

По словам Усика, этот флешмоб посвящен украинским энергетикам, спасателям и силам ПВО и их ежедневной неутомимой битве с тьмой.

"Берите аудио с этого поста, добавляйте свои инструментальные или вокальные партии и выкладывайте свои страницы! Я послушаю лучшие версии, из которых мы соберем настоящий народный гимн и опубликуем здесь", — предложил боксер.

При этом Усик сразу передал эстафету известной украинской певице Onuka.

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