Кумедний відеочат Усика, Ф'юрі та Туркі став хітом у мережі

Олександр Усик готується до бою з Тайсоном Ф'юрі. Фото: instagram.com/usykaa

До бою між українцем Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі залишається менш як тиждень. Боксери вже прибули до Саудівської Аравії і проводять час в очікуванні сутички. Інколи проводять його дуже весело.

Організатор бою Туркі Аль-Шейх організував спільний відеодзвінок з Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі, повідомляє портал Новини.LIVE, посилаючись на Instagram Аль-Шейха.

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Дзвінок змістовним не вийшов, але гумору було достатньо.

Про що говорили Усик, Ф'юрі й Туркі

Туркі Аль-Шейх багато жартував і трохи тролив Усика, згадуючи його коронні фрази. Усик говорив, що знову переможе, з чим не погоджувався Ф'юрі.

Ф'юрі обіцяв, що "більше жодних танців не буде", і це звучало на фоні впевненості Туркі в тому, що британець зробив висновки з минулої поразки.

Все виглядало максимально доброзичливо.

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