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Усик, Ф'юрі й Туркі обговорили бій у кумедному відеочаті

15 грудня 2024 19:41
Олексій Паламарчук - Редактор
Кумедний відеочат Усика, Ф'юрі та Туркі став хітом у мережі
Олександр Усик готується до бою з Тайсоном Ф'юрі. Фото: instagram.com/usykaa
Олексій Паламарчук - Редактор

До бою між українцем Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі залишається менш як тиждень. Боксери вже прибули до Саудівської Аравії і проводять час в очікуванні сутички. Інколи проводять його дуже весело. 

Організатор бою Туркі Аль-Шейх організував спільний відеодзвінок з Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі, повідомляє портал Новини.LIVE, посилаючись на Instagram Аль-Шейха. 

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Дзвінок змістовним не вийшов, але гумору було достатньо. 

Про що говорили Усик, Ф'юрі й Туркі

Туркі Аль-Шейх багато жартував і трохи тролив Усика, згадуючи його коронні фрази. Усик говорив, що знову переможе, з чим не погоджувався Ф'юрі. 

Ф'юрі обіцяв, що "більше жодних танців не буде", і це звучало на фоні впевненості Туркі в тому, що британець зробив висновки з минулої поразки. 

Все виглядало максимально доброзичливо. 

Нагадаємо, в УПЛ сталася сенсація, яка серйозно вплинула на розподіл місць у турнірній таблиці. 

"Рома" визначилась, кого хоче підписати як конкурента для Артема Довбика. 

На Олександра Зінченка серйозно тисли під час його перебування в Росії, вимагаючи, щоб він прийняв їхнє громадянство.

Головний тренер "Арсенала" Мікель Артета погано відреагував на один із останніх вчинків Олександра Зінченка.

спорт Олександр Усик бокс Тайсон Ф'юрі Усик — Ф'юрі 2

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