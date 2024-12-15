Кумедний відеочат Усика, Ф'юрі та Туркі став хітом у мережі

Усик, Ф'юрі й Туркі обговорили бій у кумедному відеочаті
До бою між українцем Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі залишається менш як тиждень. Боксери вже прибули до Саудівської Аравії і проводять час в очікуванні сутички. Інколи проводять його дуже весело.
Організатор бою Туркі Аль-Шейх організував спільний відеодзвінок з Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі, повідомляє портал Новини.LIVE, посилаючись на Instagram Аль-Шейха.
Дзвінок змістовним не вийшов, але гумору було достатньо.
Про що говорили Усик, Ф'юрі й Туркі
Туркі Аль-Шейх багато жартував і трохи тролив Усика, згадуючи його коронні фрази. Усик говорив, що знову переможе, з чим не погоджувався Ф'юрі.
Ф'юрі обіцяв, що "більше жодних танців не буде", і це звучало на фоні впевненості Туркі в тому, що британець зробив висновки з минулої поразки.
Все виглядало максимально доброзичливо.
Two champions, one call, history in the making 🥊 What are we saying, third fight? @Tyson_Fury #Usyk2Fury #RiyadhSeason pic.twitter.com/pLaesrliZ9— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 15, 2024
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