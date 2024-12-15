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Сенсація в УПЛ різко змінила турнірну таблицю

15 грудня 2024 18:39
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Рух сенсаційно програв для Оболоні в матчі УПЛ
Підготовка "Руха" до матчу з "Оболонню". Фото: instagram.com/fc.ruh.lviv
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

У чемпіонаті України з футболу стався сенсаційний результат, який трохи покращив настрій одним, і сильно погіршив іншим суперникам. В обох команд буде зимова перерва, щоб зробити відповідні висновки. 

Львівський "Рух" неочікувано поступився у домашньому матчі для київської "Оболоні" з рахунком 1:3, пише портал Новини.LIVE. 

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Цей результат прямо вплинув на турнірну таблицю чемпіонату. 

Як зіграли "Рух" та "Оболонь"

Кияни швидко відкрили рахунок у матчі, на 9 хвилині відзначився Костянтин Бичек. 

Перший тайм завершився з рахунком 0:1. 

Вже усередині другого тайму, на 65 хвилині, рахунок у матчі подвоїв Ростислав Тарануха. 

Через 5 хвилин "Руху" вдалося відіграти один м'яч, відзначився Роман Дідик. Проте, ще через 3 хвилини гравець "Оболоні" Віктор Блізниченко встановив остаточний рахунок у матчі. 

Таким чином, "Рух" залишився на сьомій позиції, він має шанси впасти ще нижче. А "Оболонь" змогла вийти із зони вильоту, піднявшись на 14 місце, у зону перехідних матчів. 

"Рух" — "Оболонь" — 1:3

Голи: Дідик, 70 — Бичек, 9, Тарануха, 65, Блізниченко, 73. 

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спорт футбол УПЛ Рух Львів ФК Оболонь

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