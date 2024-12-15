Рух сенсационно проиграл для Оболони в матче УПЛ

Подготовка "Руха" к матчу с "Оболонью". Фото: instagram.com/fc.ruh.lviv

В чемпионате Украины по футболу произошел сенсационный результат, немного улучшивший настроение одним, и сильно ухудшивший другим соперникам. У обеих команд будет зимний перерыв, чтобы сделать соответствующие выводы.

Львовский "Рух" неожиданно уступил в домашнем матче для киевской "Оболони" со счетом 1:3, пишет портал Новини.LIVE.

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Как сыграли "Рух" и "Оболонь"

Киевляне быстро открыли счет в матче, на 9-й минуте отличился Константин Бычек.

Первый тайм завершился со счетом 0:1.

Уже в середине второго тайма, на 65-й минуте, счет в матче удвоил Ростислав Тарануха.

Через 5 минут "Руху" удалось отыграть один мяч, отметился Роман Дидык. Тем не менее спустя еще 3 минуты игрок "Оболони" Виктор Близниченко установил окончательный счет в матче.

Таким образом, "Рух" остался на седьмой позиции, у него есть шансы упасть еще ниже. А "Оболонь" смогла выйти из зоны вылета, поднявшись на 14-е место, в зону переходных матчей.

"Рух" — "Оболонь" — 1:3

Голы: Дидык, 70 - Бычек, 9, Тарануха, 65, Близниченко, 73.

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