Леннокс Льюис дал советы Фьюри перед реваншем с Усиком 21 декабря

Александр Усик и Тайсон Фьюри. Фото: instagram.com/tysonfury

Объединенный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик 21 декабря проведет реванш против британца Тайсона Фьюри. В мае текущего года украинец победил раздельным решением судей.

За неделю до бой легендарный боксер Леннокс Льюис дал Фьюри совет о том как боксировать с Усиком. Слова бывшего боксера привел портал Boxing247.

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Леннокс Льюис и Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa/

Что Льюис советовал Фьюри

Бывший абсолютный чемпион мира заявил, что Фьюри следует активно использовать свой джеб и преимущества в габаритах, а также оказывать на Усика физическое давление, включая тесный контакт на ближней дистанции.

По его словам, Фьюри нужно выбрасывать больше ударов вместо подготовки одного решающего. Он также подчеркнул, что важно учесть ошибки первого боя и не допустить их повторения.

"Фьюри должен использовать свои габариты и работать джебом. Ему нужно серьезно надавить на Усика, применяя свое тело и навязывая борьбу.

Необходимо выбрасывать больше ударов, а не рассчитывать на один. В этот раз потребуется больше усилий. Фьюри точно знает, что сделал неправильно в первом бою. Главное — не допустить повторения этих ошибок", — заявил Льюис.

Напомним, ранее Кличко сравнил себя с Усиком и дал обещание президенту "Полесья" Геннадию Буткевичу.

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